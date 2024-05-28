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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ашур возглавил Полесье? Он чей-то родственник?»
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 13:54 |
1747
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ашур возглавил Полесье? Он чей-то родственник?»

Бывший нападающий «Динамо» «прошелся» по тренерам клубов УПЛ

28 мая 2024, 13:54 |
1747
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ашур возглавил Полесье? Он чей-то родственник?»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко «прошелся» по тренерам клубов Украинской Премьер-лиги.

– Давайте теперь раздадим награды лучшим, по итогам сезона. Начнем с тренера.

– Марино Пушич, потому что он стал с «Шахтером» чемпионом. Это как в НБА, где MVP отдают только представителю команды победителя. Как я могу Шовковского назвать, если он второе место занял?! Мы так и до Друди дойти можем с «Полесьем». Главным тренером стал не он, а Имад Ашур? Вот это да! А он что, чей-то родственник?

Ранее Виктор Леоненко подвел итоги сезона УПЛ.

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Виктор Леоненко Марино Пушич Александр Шовковский Дарио Друди Имад Ашур Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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DK1961
Ну по крайней мере Ашур не валяется после принятия вперемешку с котами, как ты
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