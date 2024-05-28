Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ашур возглавил Полесье? Он чей-то родственник?»
Бывший нападающий «Динамо» «прошелся» по тренерам клубов УПЛ
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко «прошелся» по тренерам клубов Украинской Премьер-лиги.
– Давайте теперь раздадим награды лучшим, по итогам сезона. Начнем с тренера.
– Марино Пушич, потому что он стал с «Шахтером» чемпионом. Это как в НБА, где MVP отдают только представителю команды победителя. Как я могу Шовковского назвать, если он второе место занял?! Мы так и до Друди дойти можем с «Полесьем». Главным тренером стал не он, а Имад Ашур? Вот это да! А он что, чей-то родственник?
Ранее Виктор Леоненко подвел итоги сезона УПЛ.
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