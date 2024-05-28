Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»

Украинский языковед Ирина Фарион поделилась мнением относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.

– Знаете ли Вы такого персонажа, как Анатолий Тимощук?

– Он продался москалям. Эта новость не прошла мимо меня, потому что я филолог и идентифицирую людей по фамилиям. Тимощук – это сын Тимоши. Его фамилия говорит о том, что он с Волыни или с Гуцульщины.

– С Волыни.

– Он может скрывать свою этничность, говорить, что он москаль, великоросс, но суффикс «-ук» выдаст его. Тимощук – это яркий предатель, а это самое отвратительное, что может быть. Самый высокий уровень морали – это патриотизм, а таким людям, как Тимощук, руки не подают.

Ранее Ирина Фарион высказалась относительно мобилизации украинский футболистов.