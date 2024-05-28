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  4. Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 13:25 |
1089
9

Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»

Украинский языковед поделилась мнением относительно предателя Украины

28 мая 2024, 13:25 |
1089
9
Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»
Анатолий Тимощук

Украинский языковед Ирина Фарион поделилась мнением относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.

– Знаете ли Вы такого персонажа, как Анатолий Тимощук?

– Он продался москалям. Эта новость не прошла мимо меня, потому что я филолог и идентифицирую людей по фамилиям. Тимощук – это сын Тимоши. Его фамилия говорит о том, что он с Волыни или с Гуцульщины.

– С Волыни.

– Он может скрывать свою этничность, говорить, что он москаль, великоросс, но суффикс «-ук» выдаст его. Тимощук – это яркий предатель, а это самое отвратительное, что может быть. Самый высокий уровень морали – это патриотизм, а таким людям, как Тимощук, руки не подают.

Ранее Ирина Фарион высказалась относительно мобилизации украинский футболистов.

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Анатолий Тимощук Ирина Фарион
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 9
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anacreon
лять. Ця дура продовжує виринати на цьому сайті вже в третій "новині". Ще і чорним виділяють, як щось важливе. На Трибуні такого позорища нема і фаріонш туди не тягають. Що далі? Почнете тягати сюди Повалій, Рогозіна та Кіркорова? І що вони там пернули?
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Xvalenok03
Не слишком ли сегодня много фарион?
Тема важная, но подают ее под испорченным соусом.
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bolelschik
Він ще до усіх майданів розмовляв виключно українською. Щось не сподобилося йому 
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0
Gargantua
бабу он там себе нашел.
старая история. Вон у Гоголя хорошо описано.
Был бы счастлив в браке, сейчас бы все по другому было.
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0
Rzechpospolita
(С) Тимощук син Тімоші)))))  - як виявилося  - він син Мокші)
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0
Sdag
Вопрос только один, он такой от рожения или после прибывания и обработки в "коллективе 4мохтёра"?
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-1
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