Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»
Украинский языковед поделилась мнением относительно предателя Украины
Украинский языковед Ирина Фарион поделилась мнением относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.
– Знаете ли Вы такого персонажа, как Анатолий Тимощук?
– Он продался москалям. Эта новость не прошла мимо меня, потому что я филолог и идентифицирую людей по фамилиям. Тимощук – это сын Тимоши. Его фамилия говорит о том, что он с Волыни или с Гуцульщины.
– С Волыни.
– Он может скрывать свою этничность, говорить, что он москаль, великоросс, но суффикс «-ук» выдаст его. Тимощук – это яркий предатель, а это самое отвратительное, что может быть. Самый высокий уровень морали – это патриотизм, а таким людям, как Тимощук, руки не подают.
Ранее Ирина Фарион высказалась относительно мобилизации украинский футболистов.
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