Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Словакии объявила состав на контрольные матчи перед Евро-2024
Чемпионат Европы
28 мая 2024, 12:59 |
147
0

Сборная Словакии объявила состав на контрольные матчи перед Евро-2024

Франческо Кальцона вызвал 32-х игроков

28 мая 2024, 12:59 |
147
0
Сборная Словакии объявила состав на контрольные матчи перед Евро-2024
УЕФА

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона объявил список игроков, вызванных на два контрольных поединка перед стартом чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Украины в групповом раунде Евро-2024 будет выступать в группе Е вместе с командами Бельгии, Румынии и Словакии. Словацкая сборная до начала турнира проведет в австрийском Винер-Нойштадте контрольный матч против Сан-Марино (4 июня), а затем сыграет в Трнаве с Уэльсом (9 июня).

Для подготовки к этим поединкам наставник словаков Франческо Кальцона вызвал 32-х игроков.

Состав сборной Словакии

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Ингленд Революшн», США), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Норберт Дьйомбер («Салернитана», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриняр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Давид Ганцко («Фейенорд», Нидерланды), Вернон Де Марко («Хатта Клуб», ОАЭ), Михал Томич («Славия», Чехия), Себастиан Коша («Спартак» Трнава), Матуш Кмет («Тренчин»).

Полузащитники: Якуб Кадак («Люцерн», Швейцария), Матуш Беро («Бохум», Германия), Томаш Риго («Баник», Чехия), Патрик Грошовский («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия), Доминик Холли («Яблонец», Чехия), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия), Юрай Куцка («Слован»).

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Роберт Полевко («Дукла» Банска Быстрица, Чехия), Лео Завер («Фейенорд», Нидерланды), Лукаш Гараслин («Спарта», Чехия), Давид Стрелец («Слован»), Любомир Тупта («Либерец»).

Резерв: Любомир Белко («Жилина»), Рихард Лудха («Теплице», Чехия), Томаш Немчик («Русенборг», Норвегия), Петер Покорный («Шленск», Польша), Эрик Йирка («Виктория», Чехия), Адриан Капралик («Гурник», Польша), Томаш Бобчек («Лехия», Польша), Эрик Прекоп («Богемианс», Чехия), Адам Зреляк («Варта», Польша), Марек Бартош («Железьярн Подбрезова»), Артур Гайдош («Тренчин»).

Сборная Словакии соберется в Братиславе 31 мая и сразу отправится в австрийский Бад-Эрлах, где будет проводить сбор. Окончательный состав словацкой команды на Евро-2024, в который войдет до 26-ти игроков, будет объявлен 7 июня.

По теме:
Наш соперник без Куртуа. Сборная Бельгии огласила состав на Евро-2024
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нас ждет очень интересное футбольное лето»
С игроками Интера и Челси и экс-звездой УПЛ. Заявка Албании на Евро-2024
сборная Украины по футболу заявки на Евро-2024 сборная Словакии по футболу Франческо Кальцона
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бокс | 27 мая 2024, 13:40 7
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что победил бы Тайсона

Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Теннис | 27 мая 2024, 20:53 18
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира

Украинка обыграла Каролину Плишкову

Кремень потерял одну профессиональную команду
Футбол | 28.05.2024, 09:58
Кремень потерял одну профессиональную команду
Кремень потерял одну профессиональную команду
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28.05.2024, 07:03
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Теннис | 28.05.2024, 03:37
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Синнер признался, что встречается с российской теннисисткой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 21
Футбол
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
27.05.2024, 16:06 61
Футбол
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 7
Бокс
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 17
Футбол
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 34
Футбол
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем