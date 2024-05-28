Сборная Словакии объявила состав на контрольные матчи перед Евро-2024

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона объявил список игроков, вызванных на два контрольных поединка перед стартом чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Украины в групповом раунде Евро-2024 будет выступать в группе Е вместе с командами Бельгии, Румынии и Словакии. Словацкая сборная до начала турнира проведет в австрийском Винер-Нойштадте контрольный матч против Сан-Марино (4 июня), а затем сыграет в Трнаве с Уэльсом (9 июня).

Для подготовки к этим поединкам наставник словаков Франческо Кальцона вызвал 32-х игроков.

Состав сборной Словакии

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Ингленд Революшн», США), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Норберт Дьйомбер («Салернитана», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриняр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Давид Ганцко («Фейенорд», Нидерланды), Вернон Де Марко («Хатта Клуб», ОАЭ), Михал Томич («Славия», Чехия), Себастиан Коша («Спартак» Трнава), Матуш Кмет («Тренчин»).

Полузащитники: Якуб Кадак («Люцерн», Швейцария), Матуш Беро («Бохум», Германия), Томаш Риго («Баник», Чехия), Патрик Грошовский («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия), Доминик Холли («Яблонец», Чехия), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия), Юрай Куцка («Слован»).

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Роберт Полевко («Дукла» Банска Быстрица, Чехия), Лео Завер («Фейенорд», Нидерланды), Лукаш Гараслин («Спарта», Чехия), Давид Стрелец («Слован»), Любомир Тупта («Либерец»).

Резерв: Любомир Белко («Жилина»), Рихард Лудха («Теплице», Чехия), Томаш Немчик («Русенборг», Норвегия), Петер Покорный («Шленск», Польша), Эрик Йирка («Виктория», Чехия), Адриан Капралик («Гурник», Польша), Томаш Бобчек («Лехия», Польша), Эрик Прекоп («Богемианс», Чехия), Адам Зреляк («Варта», Польша), Марек Бартош («Железьярн Подбрезова»), Артур Гайдош («Тренчин»).

Сборная Словакии соберется в Братиславе 31 мая и сразу отправится в австрийский Бад-Эрлах, где будет проводить сбор. Окончательный состав словацкой команды на Евро-2024, в который войдет до 26-ти игроков, будет объявлен 7 июня.