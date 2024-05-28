Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как Динамо могло сыграть вничью с Вересом?»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

– Виктор Евгеньевич, «Шахтер» стал чемпионом, а кто лично вам понравился по игре из команд УПЛ?

– «Шахтер» уверенно выиграл чемпионат, поэтому назову его. «Кривбасс» удивил тем, что поменял практически весь состав, но Вернидуб слепил из новичков команду и взял «бронзу». «Полесье» прыгнуло выше головы. «Днепр-1» и «Динамо» сдулись. Как можно «Динамо» сыграть вничью с «Вересом»? Я не понимаю.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Мирона Маркевича.