Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как Динамо могло сыграть вничью с Вересом?»
Бывший нападающий киевлян подвел итоги сезона УПЛ
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.
– Виктор Евгеньевич, «Шахтер» стал чемпионом, а кто лично вам понравился по игре из команд УПЛ?
– «Шахтер» уверенно выиграл чемпионат, поэтому назову его. «Кривбасс» удивил тем, что поменял практически весь состав, но Вернидуб слепил из новичков команду и взял «бронзу». «Полесье» прыгнуло выше головы. «Днепр-1» и «Динамо» сдулись. Как можно «Динамо» сыграть вничью с «Вересом»? Я не понимаю.
Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Мирона Маркевича.
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Верес в атаке ничего не предложил, но само по себе давление с постоянными навесами принесло результат. В банальной ситуации Бенито совершил техническую ошибку и привез пенальти.