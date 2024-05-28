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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 13:04 | Обновлено 28 мая 2024, 13:05
340
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как Динамо могло сыграть вничью с Вересом?»

Бывший нападающий киевлян подвел итоги сезона УПЛ

28 мая 2024, 13:04 | Обновлено 28 мая 2024, 13:05
340
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Как Динамо могло сыграть вничью с Вересом?»
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги Украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

– Виктор Евгеньевич, «Шахтер» стал чемпионом, а кто лично вам понравился по игре из команд УПЛ?

– «Шахтер» уверенно выиграл чемпионат, поэтому назову его. «Кривбасс» удивил тем, что поменял практически весь состав, но Вернидуб слепил из новичков команду и взял «бронзу». «Полесье» прыгнуло выше головы. «Днепр-1» и «Динамо» сдулись. Как можно «Динамо» сыграть вничью с «Вересом»? Я не понимаю.

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Мирона Маркевича.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Верес Ровно Днепр-1 Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Gargantua
с Вересом Шовковский ошибся, низко сели и отказались от контригры.
Верес в атаке ничего не предложил, но само по себе давление с постоянными навесами принесло результат. В банальной ситуации Бенито совершил техническую ошибку и привез пенальти.
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