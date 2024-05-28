Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук получил офицерское звание младшего лейтенанта. Об этом защитник сообщил в своем официальном аккаунте в сети Facebook.

Легендарный экс-футболист принял решение поступить в Национальную гвардию Украины в мае 2023 года. Ранее он делился фотографиями со своего первого боевого задания на Купянском направлении.

Во время карьеры футболиста Владислав Ващук 342 матча в Украинской Премьер-лиге, а также 63 раза выходил в футболке национальной сборной Украины.