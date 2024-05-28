Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Владислав Ващук теперь защищает Украину с оружием в руках
Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук получил офицерское звание младшего лейтенанта. Об этом защитник сообщил в своем официальном аккаунте в сети Facebook.
Легендарный экс-футболист принял решение поступить в Национальную гвардию Украины в мае 2023 года. Ранее он делился фотографиями со своего первого боевого задания на Купянском направлении.
Во время карьеры футболиста Владислав Ващук 342 матча в Украинской Премьер-лиге, а также 63 раза выходил в футболке национальной сборной Украины.
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