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  4. Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 12:31 |
1299
2

Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта

Владислав Ващук теперь защищает Украину с оружием в руках

28 мая 2024, 12:31 |
1299
2
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Facebook. Владислав Ващук

Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук получил офицерское звание младшего лейтенанта. Об этом защитник сообщил в своем официальном аккаунте в сети Facebook.

Легендарный экс-футболист принял решение поступить в Национальную гвардию Украины в мае 2023 года. Ранее он делился фотографиями со своего первого боевого задания на Купянском направлении.

Во время карьеры футболиста Владислав Ващук 342 матча в Украинской Премьер-лиге, а также 63 раза выходил в футболке национальной сборной Украины.

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Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Владислав Рейский
постоянно на всех концертах его показывают, в театрах и тд - ото воин)
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vbrjkf
ЧОЛОВ'ЯГА !!!
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