Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Брама Траоре огласил список из 23-х футболистов, которые должны будут провести в начале июня два поединка квалификации на чемпионат мира-2026.

Среди вызванных в сборную оказался и 23-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в текущем сезоне провел 20 поединков за «горняков» (4 гола и 7 ассистов).

Сборной Буркина-Фасо предстоит сыграть против Египта (6 июня) и Сьерра-Леоне (10 июня).

На текущий момент «жеребцы» занимают второе место в своей отборочной группе, имея в активе 4 очка после двух матчей. Лидирует Египет, набравший 6 пунктов. В следующий раунд квалификации точно пройдет победитель группы, а вот команда, финишировавшая на втором месте, может претендовать на это при удачном стечении обстоятельств.