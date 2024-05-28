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  4. Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
Чемпионат мира
28 мая 2024, 11:26 |
195
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Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026

Лассина Траоре в июне получит возможность проявить себя против Египта и Сьерра-Леоне

28 мая 2024, 11:26 |
195
0
Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
shakhtar.com. Лассина Траоре (в центре)

Главный тренер сборной Буркина-Фасо по футболу Брама Траоре огласил список из 23-х футболистов, которые должны будут провести в начале июня два поединка квалификации на чемпионат мира-2026.

Среди вызванных в сборную оказался и 23-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в текущем сезоне провел 20 поединков за «горняков» (4 гола и 7 ассистов).

Сборной Буркина-Фасо предстоит сыграть против Египта (6 июня) и Сьерра-Леоне (10 июня).

На текущий момент «жеребцы» занимают второе место в своей отборочной группе, имея в активе 4 очка после двух матчей. Лидирует Египет, набравший 6 пунктов. В следующий раунд квалификации точно пройдет победитель группы, а вот команда, финишировавшая на втором месте, может претендовать на это при удачном стечении обстоятельств.

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Лассина Траоре сборная Буркина-Фасо по футболу Шахтер Донецк сборная Египта по футболу сборная Сьерра-Леоне по футболу ЧМ-2026 по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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