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Украина. Первая лига
28 мая 2024, 11:08 | Обновлено 28 мая 2024, 11:23
233
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег

Поединок пройдет 29 мая в 18:00 в Киеве

28 мая 2024, 11:08 | Обновлено 28 мая 2024, 11:23
233
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег
ФК Оболонь Киев

В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и команда «Левый берег».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Матч начнется – в 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр. «Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей.

Видеотрансляцию поединка «Оболонь» – «Левый берег» проводит УПЛ ТВ.

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Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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