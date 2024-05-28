Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Оболонь
29.05.2024 18:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:53 | Обновлено 28 мая 2024, 10:54
253
0

Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 18:00 матч плей-офф УПЛ

28 мая 2024, 10:53 | Обновлено 28 мая 2024, 10:54
253
0
Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и команда «Левый берег».

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Матч начнется – в 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр. «Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей.

Видеотрансляцию поединка «Оболонь» – «Левый берег» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег
Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»
Оболонь Киев Левый берег Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Футбол | 27 мая 2024, 16:06 55
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа

Анна Зубкова рассказала об этом в своих социальных сетях

Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 28 мая 2024, 07:48 2
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком

Гарет Дэвис считает, что Тайсон проиграл из-за позерства

Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бокс | 27.05.2024, 13:40
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Футбол | 28.05.2024, 09:51
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Йожеф САБО: «Маркевич думал, что он самый лучший, а здесь...»
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Бокс | 28.05.2024, 10:16
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 21
Футбол
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 18
Теннис
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 16
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
27.05.2024, 12:43
Бокс
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 25
Футбол
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 33
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 8
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем