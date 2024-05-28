Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 мая в 18:00 матч плей-офф УПЛ
В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят киевская «Оболонь» и команда «Левый берег».
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Матч начнется – в 18:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Оболонь» из Киева завершила сезон в УПЛ на 14-й позиции, набрав 26 пунктов после 30 игр. «Левый берег» в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 3-е место, набрав 54 очка после 28 матчей.
Видеотрансляцию поединка «Оболонь» – «Левый берег» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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