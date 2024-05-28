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Испания
28 мая 2024, 10:36 | Обновлено 28 мая 2024, 10:41
1465
0

Испанский Кадис едва не разбился в авиакатастрофе

Андалусцы отправились на товарищеский матч за океан

28 мая 2024, 10:36 | Обновлено 28 мая 2024, 10:41
1465
0
Испанский Кадис едва не разбился в авиакатастрофе
Getty Images/Global Images Ukraine

Делегация испанского клуб «Кадис» стала участницей авиапроисшествия, которое чудом не завершилось катастрофой.

У авиалайнера Boeing 767, на борту которого андалусцы летели в Сальвадор на товарищеский матч, через 10 минут после взлета возникла проблема с двигателем. Борт был вынужлен совершить экстренную посадку в аэропорту Севильи.

Обошлось без пострадавших, однако футболисты и персонал «Кадиса» пребывали в шоковом состоянии.

«Кадис», напомним, завершил сезон-2023/2024 на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги и вылетел во второй по значимости испанский дивизион.

В испанской элите «Кадис» выступал, начиная с сезона-2020/2021.

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Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу авиакатастрофа
Юрій Остроумов Источник: Marca
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