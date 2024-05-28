Испанский Кадис едва не разбился в авиакатастрофе

Делегация испанского клуб «Кадис» стала участницей авиапроисшествия, которое чудом не завершилось катастрофой.

У авиалайнера Boeing 767, на борту которого андалусцы летели в Сальвадор на товарищеский матч, через 10 минут после взлета возникла проблема с двигателем. Борт был вынужлен совершить экстренную посадку в аэропорту Севильи.

Обошлось без пострадавших, однако футболисты и персонал «Кадиса» пребывали в шоковом состоянии.

«Кадис», напомним, завершил сезон-2023/2024 на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги и вылетел во второй по значимости испанский дивизион.

В испанской элите «Кадис» выступал, начиная с сезона-2020/2021.