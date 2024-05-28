Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут оценил сезон УПЛ 2023/24 в исполнении своей команды и поделился планами на будущее.

– Какую оценку можете дать этому сезону? Можно ли назвать его удачным, несмотря на все трудности, с которыми сталкивались в течение года и тот факт, что не смогли занять призовое место?

– Я считаю, что сезон для команды положительный, потому что старт этого сезона мы провалили и были на дне турнирной таблицы, справились с этой ситуацией, но сезон в целом пройти уверенно мы не смогли, задачу выполнили – с этого сезон является положительным

– В этом сезоне Вы получили серьезную травму. Как чувствуете себя сейчас, насколько готовы играть на текущий момент?

– Чувствую себя хорошо, в плане готовности считаю, что я готов процентов на 70-80, поскольку мне нужно пройти полноценные сборы и вернуть те кондиции, которые были до травмы

– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете? Планируете оставаться в клубе и в дальнейшем или ищете что-то новое? Если рассматриваете новые варианты, то где: в Украине или заграницей?

– Сейчас начался отпуск, но это не значит, что я буду отдыхать, у меня еще много работы впереди, я продолжу работать в зале для укрепления колена и набора физический кондиций. Вариант с зарубежными чемпионатами я не рассматриваю, по поводу того, где я продолжу свою карьеру, буду общаться непосредственно в ближайшее время.

Ранее планами на будущее поделился вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин.