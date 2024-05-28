Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:57 |
362
0

Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»

Полузащитник «Днепра-1» поделился планами на будущее

28 мая 2024, 10:57 |
362
0
Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»
УПЛ. Игорь Когут

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут оценил сезон УПЛ 2023/24 в исполнении своей команды и поделился планами на будущее.

– Какую оценку можете дать этому сезону? Можно ли назвать его удачным, несмотря на все трудности, с которыми сталкивались в течение года и тот факт, что не смогли занять призовое место?

– Я считаю, что сезон для команды положительный, потому что старт этого сезона мы провалили и были на дне турнирной таблицы, справились с этой ситуацией, но сезон в целом пройти уверенно мы не смогли, задачу выполнили – с этого сезон является положительным

– В этом сезоне Вы получили серьезную травму. Как чувствуете себя сейчас, насколько готовы играть на текущий момент?

– Чувствую себя хорошо, в плане готовности считаю, что я готов процентов на 70-80, поскольку мне нужно пройти полноценные сборы и вернуть те кондиции, которые были до травмы

– Какие варианты продолжения карьеры рассматриваете? Планируете оставаться в клубе и в дальнейшем или ищете что-то новое? Если рассматриваете новые варианты, то где: в Украине или заграницей?

– Сейчас начался отпуск, но это не значит, что я буду отдыхать, у меня еще много работы впереди, я продолжу работать в зале для укрепления колена и набора физический кондиций. Вариант с зарубежными чемпионатами я не рассматриваю, по поводу того, где я продолжу свою карьеру, буду общаться непосредственно в ближайшее время.

Ранее планами на будущее поделился вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин.

По теме:
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег
Оболонь – Левый берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игорь Когут Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Футбол | 27 мая 2024, 21:35 10
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?

Форвард Баварии забил 36 мячей, а украинец отличился 24 раза за Жирону

Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Футбол | 28 мая 2024, 05:41 6
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?

Ни Артем Довбик, ни Андрей Лунин, ни Виктор Цыганков не попали в список лучших...

ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Футбол | 28.05.2024, 09:35
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 28.05.2024, 07:48
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Футбол | 27.05.2024, 16:06
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
26.05.2024, 14:55 32
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
28.05.2024, 07:03 3
Футбол
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 7
Бокс
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 18
Теннис
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
27.05.2024, 00:19 29
Футбол
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
27.05.2024, 12:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем