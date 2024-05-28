Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Эпицентр – Верес
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:18 | Обновлено 28 мая 2024, 10:21
538
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Эпицентр – Верес

Поединок пройдет 29 мая в 15:30 в Киевской области

28 мая 2024, 10:18 | Обновлено 28 мая 2024, 10:21
538
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Эпицентр – Верес
ФК Эпицентр

В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Верес» Ровно.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей. Ровенский «Верес» завершил сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр.

Видеотрансляцию поединка «Эпицентр» – «Верес» проводит УПЛ ТВ.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег
Игорь КОГУТ: «Будем общаться по поводу моей карьеры»
где смотреть Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Футбол | 28 мая 2024, 04:29 24
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский

Об этом сообщил Виктор Вацко

Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Футбол | 27 мая 2024, 14:21 15
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика

«Атлетико» сделал трансфер Артема приоритетным на лето

Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
Футбол | 28.05.2024, 11:26
Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Футбол | 28.05.2024, 05:41
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 28.05.2024, 07:48
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 7
Бокс
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
27.05.2024, 21:35 11
Футбол
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
27.05.2024, 08:52 2
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 8
Футзал
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
27.05.2024, 20:53 18
Теннис
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
28.05.2024, 04:55 25
Футбол
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем