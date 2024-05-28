Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан поделился секретом бомбардирских успехов во второй половине сезона УПЛ 2023/24.

– Во второй половине сезона Вы значительно улучшили голевые показатели. В чем секрет бомбардирских успехов?

– Даже не знаю. Осенью больше пытались забивать в ЛЧ. Поэтому, возможно, весной сильнее сосредоточились на игре в чемпионате. Сначала у нас не было большого отрыва от «Кривбасса», затем – от «Динамо». Поэтому настраивались на каждый матч, а результат начал приходить сам по себе.

– В таблице бомбардиров УПЛ 2023/24 у Вас 10 голов, у Владислава Ваната – 14. Была ли между вами конкуренция за звание лучшего голеадора?

– Нет, я об этом не думаю. Для меня главное – чтобы команда побеждала, а мои личные достижения идут на втором плане. Сначала нужно поднять над головой трофей, а все остальное – потом.