Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сикан поделился секретом бомбардирских успехов во второй половине сезона
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:25 |
326
2

Сикан поделился секретом бомбардирских успехов во второй половине сезона

Нападающий «Шахтера» считает, что дело в сосредоточенности

28 мая 2024, 10:25 |
326
2
Сикан поделился секретом бомбардирских успехов во второй половине сезона
ФК Шахтер. Даниил Сикан (слева)

Нападающий донецкого «Шахтера» Даниил Сикан поделился секретом бомбардирских успехов во второй половине сезона УПЛ 2023/24.

– Во второй половине сезона Вы значительно улучшили голевые показатели. В чем секрет бомбардирских успехов?

– Даже не знаю. Осенью больше пытались забивать в ЛЧ. Поэтому, возможно, весной сильнее сосредоточились на игре в чемпионате. Сначала у нас не было большого отрыва от «Кривбасса», затем – от «Динамо». Поэтому настраивались на каждый матч, а результат начал приходить сам по себе.

– В таблице бомбардиров УПЛ 2023/24 у Вас 10 голов, у Владислава Ваната – 14. Была ли между вами конкуренция за звание лучшего голеадора?

– Нет, я об этом не думаю. Для меня главное – чтобы команда побеждала, а мои личные достижения идут на втором плане. Сначала нужно поднять над головой трофей, а все остальное – потом.

По теме:
Форвард Шахтера вызван в сборную Буркина-Фасо на матчи отбора к ЧМ-2026
«Это долг мужчин». Фарион высказалась по поводу мобилизации футболистов
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Оболонь – Левый берег
Даниил Сикан Владислав Ванат Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 мая 2024, 07:03 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Футбол | 28 мая 2024, 04:29 24
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский

Об этом сообщил Виктор Вацко

В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
Футбол | 28.05.2024, 10:09
В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
В Рухе объяснили, почему игроки не поедут в олимпийскую сборную Украины
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бокс | 27.05.2024, 13:40
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Футбол | 28.05.2024, 09:35
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
секрет простой: Сикан научился играть головой.
Реально он играет головой сейчас как большой мастер. Не ожидал от него, но надо признать, что он показал хороший прогресс.
Ответить
0
Ron Noiill
Це прикол такий?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 16
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
26.05.2024, 14:55 32
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки ЧМ-2024 по футзалу
26.05.2024, 19:55 8
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 21
Футбол
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
27.05.2024, 08:52 2
Бокс
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
27.05.2024, 12:43
Бокс
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
27.05.2024, 21:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем