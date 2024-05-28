В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Верес» Ровно.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

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«Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей. Ровенский «Верес» завершио сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр.

Видеотрансляцию поединка «Эпицентр» – «Верес» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция