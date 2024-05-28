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Чемпионат Украины
Эпицентр
29.05.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 10:08 | Обновлено 28 мая 2024, 10:15
151
0

Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 мая в 15:30 матч плей-офф УПЛ

28 мая 2024, 10:08 | Обновлено 28 мая 2024, 10:15
151
0
Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

В среду, 29 мая, состоится первый матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского и «Верес» Ровно.

Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей. Ровенский «Верес» завершио сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр.

Видеотрансляцию поединка «Эпицентр» – «Верес» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

Эпицентр – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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