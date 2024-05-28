Кремень потерял одну профессиональную команду

Как стало известно Sport.ua, за «Кремень», который выбыл из Первой лиги, больше не будут выступать капитан команды Орест Панчишин, Давронбек Азизов, Даниил Сидоренко, Артем Товкач, Андрей Савицкий, Андрей Глоба, Симон Галоян, а также арендованный у «Вереса» вратарь Арсений Коркодим.

Поскольку согласно Регламенту в одной лиге не имеют право соревноваться две команды из одного ФК, то «Кремень-2» прекращает выступления во втором дивизионе. Именно лучшие из резервистов и пополнят ряды «Кремня» вместо тех игроков, которые решили трудоустроиться в других клубах.

Ранее было определено, кто сыграет стыки за выживание в Первой лиге чемпионата Украины.