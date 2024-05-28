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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нас ждет очень интересное футбольное лето»
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 09:32 |
276
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нас ждет очень интересное футбольное лето»

Президент УАФ оценил завершение сезона в УПЛ

28 мая 2024, 09:32 |
276
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нас ждет очень интересное футбольное лето»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил завершение сезона УПЛ 2023/24 и поделился ожиданиями от летних футбольных турниров:

«Очень важно, что закончился чемпионат, завершился кубок. Но даже в состоянии войны у нас продолжается футбол, мы показываем всем пример всем странам. Я буквально недавно был на саммите United24, на конгрессе ФИФА и все спрашивают, играем ли мы в футбол. Это наша большая победа, потому что в футбол в Украине не только играют, но я думаю, что нас ждет очень интересное футбольное лето: наша национальная команда стартует в групповом этапе чемпионата Европы, который будет проходить в Германии, выступать будет также наша юношеская команда, наша олимпийская команда.

Важно также, чтобы наши клубы показывали хороший футбол, а вы видите, какой была интрига в конце чемпионата. Поздравляю тех, кто получил путевку в еврокубки. Хочу пожелать им демонстрировать хороший результат, ведь это очки для Украины. И это - очень важно».

Ранее Александр Алиев раскритиковал Андрея Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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