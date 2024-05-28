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28 мая 2024, 09:35 | Обновлено 28 мая 2024, 09:42
842
0

ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ

Новости от Sport.ua в видеоформате

28 мая 2024, 09:35 | Обновлено 28 мая 2024, 09:42
842
0
ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в ЛаЛиге, именитый клуб уже готовит «Жироне» предложение в 40 млн евро, Мичел может покинуть «Жирону» и стать преемником Жузепа Гвардиолы, портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Об этом – в новостях от Sport.ua в видеоформате.

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видео Ла Лига Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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