Другие новости28 мая 2024, 09:35 | Обновлено 28 мая 2024, 09:42
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ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ
Новости от Sport.ua в видеоформате
28 мая 2024, 09:35 | Обновлено 28 мая 2024, 09:42
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Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в ЛаЛиге, именитый клуб уже готовит «Жироне» предложение в 40 млн евро, Мичел может покинуть «Жирону» и стать преемником Жузепа Гвардиолы, портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.
Об этом – в новостях от Sport.ua в видеоформате.
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