ВИДЕО. Довбик – топ-бомбардир Испании, новая цена украинцев в АПЛ

Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в ЛаЛиге, именитый клуб уже готовит «Жироне» предложение в 40 млн евро, Мичел может покинуть «Жирону» и стать преемником Жузепа Гвардиолы, портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Об этом – в новостях от Sport.ua в видеоформате.