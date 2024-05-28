В Испании появился претендент на защитника Динамо

Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко находится в шорт-листе желаемых подписаний клуба «Эспаньол».

Сообщается, что в стане каталонского клуба видят в Вивчаренко большой потенциал.

«Эспаньол» намерен заняться вопросом приглашения украинского защитника, как только станет известна судьба клуба на будущий сезон. Сейчас каталонцев в таблице Сегунды (второй дивизион Испании) занимают 4-е место, имея 66 очков после 41 матча. Они гарантировали себе место в полуфинале плей-офф за путевку в Ла Лигу.

За Вивчаренко якобы уже долгое время внимательно следит спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарагарса.