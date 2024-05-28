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Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 09:14 | Обновлено 28 мая 2024, 09:19
1788
1

В Испании появился претендент на защитника Динамо

Уйти из киевского клуба может Константин Вивчаренко

28 мая 2024, 09:14 | Обновлено 28 мая 2024, 09:19
1788
1
В Испании появился претендент на защитника Динамо
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко находится в шорт-листе желаемых подписаний клуба «Эспаньол».

Сообщается, что в стане каталонского клуба видят в Вивчаренко большой потенциал.

«Эспаньол» намерен заняться вопросом приглашения украинского защитника, как только станет известна судьба клуба на будущий сезон. Сейчас каталонцев в таблице Сегунды (второй дивизион Испании) занимают 4-е место, имея 66 очков после 41 матча. Они гарантировали себе место в полуфинале плей-офф за путевку в Ла Лигу.

За Вивчаренко якобы уже долгое время внимательно следит спортивный директор «Эспаньола» Фран Гарагарса.

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Константин Вивчаренко трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Динамо Киев Эспаньол
Юрій Остроумов Источник: AS
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Gargantua
я бы продавал пока спрос есть.
он не прогрессирует и пользы от него мало.
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