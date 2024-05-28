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Кубок Либертадорес
28 мая 2024, 05:09 |
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Атлетико Минейро – Каракас. Прогноз и анонс на матч Кубка Либертадореса

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

28 мая 2024, 05:09 |
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Атлетико Минейро – Каракас. Прогноз и анонс на матч Кубка Либертадореса
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая на «Минейрау» пройдет матч 6-го тура группового этапа Копы Либертадорес, в котором «Атлетико Минейро» встретится с Каракасом. Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Атлетико Минейро

Команда пока что не смогла повторить быстро свой долгожданный триумф 2021-го года, когда Халк и компания взяли первый чемпионский титул за пол века. Но при этом и в прошлом розыгрыше Бразилейрао получилось финишировать в тройке лидеров. Сейчас полноценной игровой практики в чемпионате нет, вмешались небывалые наводнения. Так что петушки в основном выступают в Копе Либертадорес, на которой могли сосредоточить все силы и внимание. Как итог, досрочно было обеспечено выход в плей-офф турнира. Подопечные Габи Милито расправились с Росарио Сентраль дважды, а также разгромили на выезде Каракас и победили дома в зрелищном поединке Пеньяроль 3:2. В итоге не удивительно, что, уже закрыв свои вопросы, бразильцы в прошлом туре без особенной борьбы, 0:2, уступили мотивированным уругвайцам в их логове.

Ставки на матч Атлетико Минейро – Каракас

Каракас

Клуб считается одним из лидеров венесуэльского футбола. Но если в прошлом году этот статус более-менее оправдали, то в новом сезоне даже на внутренней арене красные с Авилы демонстрировали убогие результаты, в Апертуре набирая меньше очка в среднем за поединок и оставшись без итогового места в топ-8 и, значит, не квалифицировавшись в плей-офф. В Копе Либертадорес команда и в лучшие для себя времена рассматривалась как аутсайдер. Сейчас же она просто не смогла ничем удивить, ограничившись только одной ничьей, дома с Росарио Сентраль. И в Аргентине после этого был разгром 1:4, и с уругвайцами обе встречи проиграли сухо, 0:5 и 0:1. Ну а начиналось все с приема на своем поле бразильцев, которые выиграли там 4:1.

Статистика личных встреч

В первом туре этой Копы клубы провели свой дебютный очный поединок.

Прогноз

GGBET не верит в то, что красные как-то хлопнут дверью. Они банально слишком слабы, так что тут ждем победы хозяев при форе -2,5 голов (коэффициент - 1,99).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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