Атлетико Хуниор – Ботафого. Прогноз и анонс на матч Кубка Либертадорес

29 мая на «Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес» пройдет матч 6-го тура группового этапа Копы Либертадорес, в котором «Атлетико Хуниор» встретится с «Ботафого». Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Атлетико Хуниор

Команда в прошлом году смогла оформить юбилейный, десятый в истории, чемпионский титул. Сейчас акулы, ведомые вернувшимся доигрывать на родину с Европы Карлосом Баккой, сдали позиции на внутренней арене, но смогли добиться толкового результата в Копе Либертадорес. Там они пока что ни разу не проиграли, более того, начали розыгрыш с победы над бразильцами, причем те 3:1 оформили на выезде. Впрочем, не стоит и переоценивать колумбийцев. Дальше они трижды кряду выдавали ничьи с идентичным счетом 1:1: дважды с Университарио и дома с ЛДУ (Кито). И только в прошлом туре, выиграв в Перу за счет единственного гола, команда обеспечила себе право сыграть в плей-офф - для этого хватило и 9 очков.

Ставки на матч Атлетико Хуниор – Ботафого

Ботафого

Клуб в прошлом сезоне после первого круга национальной Серии А имел громадное преимущество в 13 очков перед преследователями. Все шло к третьему за всю историю чемпионству, но откровенная тренерская чехарда в сочетании с ужасной концовкой (11 туров без побед) отправили бывший флагман аж на пятое место. Но и с него Одинокая Звезда отправилась в Копу Либертадорес. Правда, сначала пришлось преодолеть два раунда квалификации (выбили боливийскую Аурору и Ред Булл Брагантино), а потом исправляться после провального старта, с поражениями и Атлетико Хуниор, и ЛДУ (Кито). Благо, что потом и у эквадорцев взяли реванш, и Университарио обыграли дважды кряду. Этот рывок привел к тому, что место в плей-офф застолбили окончательно за собой, и оставалось только разыграть итоговую первую позицию.

Статистика личных встреч

В апреле клубы впервые сыграли друг с другом

Прогноз

GGBET считает шансы практически равными. Можно сыграть в яркий футбол, так что ставим на обе забьют (коэффициент - 1,81).