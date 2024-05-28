Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
28 мая 2024, 01:59 |
528
0

Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024

Мария Саккари неожиданно проиграла Варваре Грачевой на старте французского мейджора

28 мая 2024, 01:59 |
528
0
Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Седьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции завершила выступления на Открытом чемпионата Франции 2024.

В 1/64 финала престижных соревнований в Париже Саккари уступила Варваре Грачевой (Франция, WTA 88) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Мария Саккари (Греция) [6] – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 4:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Саккари проиграла впервые.

Представительница Греции уже второй год проигрывает на старте французского мейджора. За последние шесть турниров серии Grand Slam Саккари четырежды потерпела поражение в первом раунде.

Далее Грачева сыграет против Бернарды Перы.

Из неожиданных результатов на Ролан Гаррос 2024 в женской сетки за первые дня можно также отметить победу Виктории Голубич над Барборой Крейчиковой и викторию Элизабетты Кочаретто в поединке против Беатрис Хаддад Майи.

Видеообзор матча Саккари – Грачева

По теме:
Раздал хайлайтов, а Свитолина наблюдала. Монфис стартовал на Ролан Гаррос
Рафаэль НАДАЛЬ: Высока вероятность, что я больше не вернусь на Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свитолиной во 2-м раунде Ролан Гаррос 2024
Мария Саккари Варвара Грачева Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Футбол | 27 мая 2024, 21:35 7
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?

Форвард Баварии забил 36 мячей, а украинец отличился 24 раза за Жирону

Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27 мая 2024, 12:43 0
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита в бою-реванше Усик – Фьюри

Эдди Хирн считает фаворитом украинского чемпиона

Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Бокс | 27.05.2024, 07:38
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Футбол | 27.05.2024, 06:30
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Футбол | 27.05.2024, 14:21
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
27.05.2024, 16:06 52
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше
27.05.2024, 08:52 2
Бокс
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 5
Бокс
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
Цуренко не смогла доиграть матч первого раунда на Ролан Гаррос
26.05.2024, 13:12 13
Теннис
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.05.2024, 07:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем