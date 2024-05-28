Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024
Мария Саккари неожиданно проиграла Варваре Грачевой на старте французского мейджора
Седьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции завершила выступления на Открытом чемпионата Франции 2024.
В 1/64 финала престижных соревнований в Париже Саккари уступила Варваре Грачевой (Франция, WTA 88) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала
Мария Саккари (Греция) [6] – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 4:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Саккари проиграла впервые.
Представительница Греции уже второй год проигрывает на старте французского мейджора. За последние шесть турниров серии Grand Slam Саккари четырежды потерпела поражение в первом раунде.
Далее Грачева сыграет против Бернарды Перы.
Из неожиданных результатов на Ролан Гаррос 2024 в женской сетки за первые дня можно также отметить победу Виктории Голубич над Барборой Крейчиковой и викторию Элизабетты Кочаретто в поединке против Беатрис Хаддад Майи.
Видеообзор матча Саккари – Грачева
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