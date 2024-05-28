Первая громкая сенсация. Седьмая ракетка мира вылетела из Ролан Гаррос 2024

Седьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции завершила выступления на Открытом чемпионата Франции 2024.

В 1/64 финала престижных соревнований в Париже Саккари уступила Варваре Грачевой (Франция, WTA 88) в трех сетах за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/64 финала

Мария Саккари (Греция) [6] – Варвара Грачева (Франция) – 6:3, 4:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Саккари проиграла впервые.

Представительница Греции уже второй год проигрывает на старте французского мейджора. За последние шесть турниров серии Grand Slam Саккари четырежды потерпела поражение в первом раунде.

Далее Грачева сыграет против Бернарды Перы.

Из неожиданных результатов на Ролан Гаррос 2024 в женской сетки за первые дня можно также отметить победу Виктории Голубич над Барборой Крейчиковой и викторию Элизабетты Кочаретто в поединке против Беатрис Хаддад Майи.

Видеообзор матча Саккари – Грачева