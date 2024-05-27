С игроками Интера и Челси и экс-звездой УПЛ. Заявка Албании на Евро-2024

Сборная Альбании опубликовала предварительную заявку на Евро-2024. Главный тренер команды Силвиньо включил в нее 27 игроков, одного из которых придется отсеять. Скорее всего, это будет один из вратарей – их в расширенном списке сразу четверо.

В заявке присутствует форвард «Ворсклы» Таулянт Сефери, который сейчас выступает на правах аренды за «Бани Яс».

Заявка сборной Албании:

Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»), Симон Симони («Айнтрахт»).

Защитники: Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Гимшити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Бальиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»), Насер Алии («Волунтари»), Арлинд Аети (ЧФР).

Полузащитники: Недим Байрами («Сассуоло»), Кязим Лячи («Спарта» Прага), Кристиан Асллани («Интер»), Ульбер Рамадани, Медон Бериша (оба – «Лечче»), Клаус Гьясуля («Дармштадт»), Амир Абраши («Грасхоппер»), Эрнест Мучи («Бешикташ»).

Нападающие: Ясир Асани («Кванчжу»), Армандо Броя («Челси»), Рэй Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб), Таулянт Сефери («Бани Яс»).

На групповом этапе Евро-2024 Албания сыграет с Италией, Испанией и Хорватией.