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  4. Владислав ВАНАТ: «Нынешний чемпионат сильнее прошлого»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 18:10 |
179
0

Владислав ВАНАТ: «Нынешний чемпионат сильнее прошлого»

Форвард «Динамо» Киев оценил уровень УПЛ

27 мая 2024, 18:10 |
179
0
Владислав ВАНАТ: «Нынешний чемпионат сильнее прошлого»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат оценил уровень УПЛ в нынешнем сезоне:

— Какую бы дал характеристику сегодняшней УПЛ?
— Нынешний чемпионат сильнее прошлого — 100%. Много хороших команд. Борьба за чемпионство шла почти до последнего. Сейчас идет борьба за выживание. Чемпионат стал намного интереснее. Нет явных аутсайдеров.

— Оппозиция грандам в лице «Полесья» и «Кривбасса» была сильной?
— Они потеряли много очков из-за нехватки опыта. «Кривбасс» второй сезон в УПЛ, а «Полесье» — первый. Хорошо, когда появляются проекты, которые хотят бросить вызов «Динамо» и «Шахтеру». Сейчас еще «Карпаты» подтянутся. Читал о «Буковине», которая в следующем сезоне хочет выходить в УПЛ.

— Кто из соперников «Динамо» стал сюрпризом?
— Если не брать «Шахтер», тяжелее всего было играть против «Вереса». Они очень сильно закрываются. С такими командами тяжелее всего играть. Закрываются и играют на сохранение одного очка.

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Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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