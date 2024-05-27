Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
В 15 проведенных матчах горняки набрали 88,9% очков
Лучшей командой весенней части сезона-2023/24 стал «Шахтер». В 15 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 88,9% очков. Второй результат показало «Динамо», которое больше всех забило (39 голов) и меньше всех пропустило (10). А третий - чемпион осени «Кривбасс». Замкнул же турнирную таблицу второй половины сезона потерявший прописку в элитном дивизионе «Металлист 1925». Лучшими бомбардирами весны стали Владислав Ванат и Данила Сикан, забившие по 7 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов в весенней части сезона-2023/24:
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
1.
|
Шахтер
|
15
|
13
|
1
|
1
|
34-11
|
40
|
88,9
|
2.
|
Динамо
|
16
|
13
|
2
|
1
|
39-10
|
41
|
85,4
|
3.
|
Кривбасс
|
13
|
7
|
2
|
4
|
20-13
|
23
|
59,0
|
4.
|
Рух
|
13
|
6
|
5
|
2
|
19-12
|
23
|
59,0
|
5.
|
ЛНЗ
|
14
|
6
|
3
|
5
|
14-16
|
21
|
50,0
|
6.
|
Днепр-1
|
13
|
4
|
6
|
3
|
14-11
|
18
|
46,2
|
7.
|
Полесье
|
13
|
5
|
3
|
6
|
15-18
|
18
|
46,2
|
8.
|
Александрия
|
14
|
4
|
6
|
4
|
18-15
|
18
|
42,9
|
9.
|
Минай
|
15
|
5
|
4
|
6
|
21-26
|
19
|
42,2
|
10.
|
Заря
|
16
|
5
|
5
|
6
|
14-18
|
20
|
41,7
|
11.
|
Верес
|
14
|
4
|
4
|
6
|
16-20
|
16
|
38,1
|
12.
|
Оболонь
|
14
|
2
|
6
|
6
|
8-19
|
12
|
28,6
|
13.
|
Колос
|
14
|
3
|
2
|
9
|
11-21
|
11
|
26,2
|
14.
|
Ворскла
|
13
|
3
|
1
|
9
|
12-21
|
10
|
25,6
|
15.
|
Черноморец
|
14
|
3
|
1
|
10
|
13-23
|
10
|
23,8
|
16.
|
Металлист 1925
|
13
|
1
|
5
|
7
|
15-29
|
8
|
20,5
Бомбардиры: ВАНАТ («Динамо»), СИКАН («Шахтер») - 7. Михайленко («Александрия»), Ременяк, Устименко (оба - «Минай») - по 5.
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