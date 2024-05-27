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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 17:54 |
297
13

Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

В 15 проведенных матчах горняки набрали 88,9% очков

27 мая 2024, 17:54 |
297
13
Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер
УПЛ

Лучшей командой весенней части сезона-2023/24 стал «Шахтер». В 15 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 88,9% очков. Второй результат показало «Динамо», которое больше всех забило (39 голов) и меньше всех пропустило (10). А третий - чемпион осени «Кривбасс». Замкнул же турнирную таблицу второй половины сезона потерявший прописку в элитном дивизионе «Металлист 1925». Лучшими бомбардирами весны стали Владислав Ванат и Данила Сикан, забившие по 7 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2023/24:

И

В

Н

П

М

О

%

1.

Шахтер

15

13

1

1

34-11

40

88,9

2.

Динамо

16

13

2

1

39-10

41

85,4

3.

Кривбасс

13

7

2

4

20-13

23

59,0

4.

Рух

13

6

5

2

19-12

23

59,0

5.

ЛНЗ

14

6

3

5

14-16

21

50,0

6.

Днепр-1

13

4

6

3

14-11

18

46,2

7.

Полесье

13

5

3

6

15-18

18

46,2

8.

Александрия

14

4

6

4

18-15

18

42,9

9.

Минай

15

5

4

6

21-26

19

42,2

10.

Заря

16

5

5

6

14-18

20

41,7

11.

Верес

14

4

4

6

16-20

16

38,1

12.

Оболонь

14

2

6

6

8-19

12

28,6

13.

Колос

14

3

2

9

11-21

11

26,2

14.

Ворскла

13

3

1

9

12-21

10

25,6

15.

Черноморец

14

3

1

10

13-23

10

23,8

16.

Металлист 1925

13

1

5

7

15-29

8

20,5

Бомбардиры: ВАНАТ («Динамо»), СИКАН («Шахтер») - 7. Михайленко («Александрия»), Ременяк, Устименко (оба - «Минай») - по 5.

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Комментарии 13
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Alexander Киев
Браво Шахтар! Браво самий титулований клуб України та найпопулярніший в країні
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+1
OtsoCity
Цей сезон увійде до історії українського футболу! У незалежній Україні, донецька команда має 39 трофеїв, а у лайно суркисів (динамо) залишилося 38 титулів. Хвойди суркисів, по вуха в лайні як завжди то дрочать на серп та молот. Шахтар Донецьк- найтитулованіший клуб незалежної України!
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
easterly
Але вже приставку "кабінетний" чємпіон, шлюшки нікуди не подінуть - так і залишитеся неповноцінними
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Это великий Шахтёр, детки! Учитесь! Горняки по праву в элите европейского футбола. Гордитесь, что Украина имеет такой клуб!
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-1
AK.228
Тому і чемпіон 
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-1
easterly
А хто найкращий бомбардир за сезон?
Ответить
-3
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