Лучший результат в весенней части сезона показал Шахтер

Лучшей командой весенней части сезона-2023/24 стал «Шахтер». В 15 проведенных матчах горняки одержали 13 побед при одной ничьей и одном поражении, набрав в итоге 88,9% очков. Второй результат показало «Динамо», которое больше всех забило (39 голов) и меньше всех пропустило (10). А третий - чемпион осени «Кривбасс». Замкнул же турнирную таблицу второй половины сезона потерявший прописку в элитном дивизионе «Металлист 1925». Лучшими бомбардирами весны стали Владислав Ванат и Данила Сикан, забившие по 7 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов в весенней части сезона-2023/24:

И В Н П М О % 1. Шахтер 15 13 1 1 34-11 40 88,9 2. Динамо 16 13 2 1 39-10 41 85,4 3. Кривбасс 13 7 2 4 20-13 23 59,0 4. Рух 13 6 5 2 19-12 23 59,0 5. ЛНЗ 14 6 3 5 14-16 21 50,0 6. Днепр-1 13 4 6 3 14-11 18 46,2 7. Полесье 13 5 3 6 15-18 18 46,2 8. Александрия 14 4 6 4 18-15 18 42,9 9. Минай 15 5 4 6 21-26 19 42,2 10. Заря 16 5 5 6 14-18 20 41,7 11. Верес 14 4 4 6 16-20 16 38,1 12. Оболонь 14 2 6 6 8-19 12 28,6 13. Колос 14 3 2 9 11-21 11 26,2 14. Ворскла 13 3 1 9 12-21 10 25,6 15. Черноморец 14 3 1 10 13-23 10 23,8 16. Металлист 1925 13 1 5 7 15-29 8 20,5

Бомбардиры: ВАНАТ («Динамо»), СИКАН («Шахтер») - 7. Михайленко («Александрия»), Ременяк, Устименко (оба - «Минай») - по 5.