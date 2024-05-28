Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая

29 мая начнут играть матчи 2-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

В среду на корты Парижа выйдут две украинки (расписание еще не полное)

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда

Корт №12. 2-й запуск (14:00*)

Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Ван Яфань (№68 WTA)

Корт №14. 3-й запуск (15:30*)

Марта Костюк (№20 WTA) ​[18] – Донна Векич (№40 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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