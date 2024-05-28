Ролан Гаррос28 мая 2024, 20:55 | Обновлено 28 мая 2024, 20:56
721
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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 29 мая
В среду на корты Парижа выйдут две украинки
28 мая 2024, 20:55 | Обновлено 28 мая 2024, 20:56
721
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29 мая начнут играть матчи 2-го раунда основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.
В среду на корты Парижа выйдут две украинки (расписание еще не полное)
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Ролан Гаррос. Второй круг одиночного разряда
Корт №12. 2-й запуск (14:00*)
Даяна Ястремская (№32 WTA) [30] – Ван Яфань (№68 WTA)
Корт №14. 3-й запуск (15:30*)
Марта Костюк (№20 WTA) [18] – Донна Векич (№40 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
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