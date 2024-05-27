Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Планирую выполнять свой контракт»

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков оценил сезон 2023/24 в исполнении своей команды и поделился планами на будущее.

– Подведите, пожалуйста, итоги этого сезона для «Днепра-1»? Является ли он удачным? Потому что с одной стороны оформили выход в еврокубки, но с другой могли побороться за высшую турнирную позицию. В свое время были в лидерах таблицы.

– Конечно, могли занять место выше, но в силу разных обстоятельств заняли то место, на котором мы закончили. И могло быть будто и хуже, поэтому на последние матчи очень сильно настраивались. И я считаю, что хорошо их провели.

– Большую часть сезона Вы были травмированы? Как сейчас себя чувствуете? Чувствуете, что сейчас готовы на 100%?

– Да, это пока что самая тяжелая травма в моей карьере. Поэтому не скажу, что нахожусь в оптимальных кондициях. B планах пройти полноценные сборы с командой и нужна игровая практика. Поэтому на 100%, конечно, не готов.

– Вчера удалось отличиться красивым голом в ворота соперника. Наверняка гол очень сильно поднял настроение, думаю, что долго ждали этого момента.

– Да, гол поднял настроение не только мне, но и команде в целом. Потому что 1-0 это скользкий счет, а мы хотели в этом матче победить. И хорошо, что удалось удвоить свое преимущество.

– Какое дальнейшее продолжение карьеры видите для себя? Остаетесь в команде или рассматриваете другие варианты в Украине или за рубежом?

– Мой контракт действующий еще два сезона, поэтому планирую его выполнять.

Ранее планами на будущее поделился нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов.