Александр ФИЛИППОВ: «Где продолжу карьеру? Я рассматриваю все варианты»

Нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов подвел итоги сезона 2023/24 и поделился планами на будущее.

– Как бы Вы подытожили этот сезон для «Днепра-1»? Можно ли его считать успешным? С одной стороны, команда вышла в еврокубки, но с другой – была возможность бороться за высшие места в таблице, ведь на определенном этапе сезона вы были в числе лидеров.

– Сезон получился можно сказать немного скомканный. Начали очень тяжело, потом набрали до зимнего перерыва хороший ход, а потом снова немного сбавили обороты. Однако с нашими трудностями заняли еврокубковое место. Поэтому, как говорится, «имеем то, что имеем».

– Как бы Вы оценили свой личный сезон? Довольны ли Вы своей игрой в целом?

– Я никогда не могу быть доволен своей игрой, всегда хочу выжимать из себя максимум. Я благодарен команде, руководству, тренерскому составу за возможность играть за этот клуб, на этом стадионе. Хотелось бы конечно немного большего лично от себя, но главное что у меня была игровая практика и возможность помогать своей команде.

– Какое будущее Вы видите для своей карьеры? Планируете остаться в команде, или рассматриваете другие варианты, возможно, как в Украине, так и за рубежом?

– На данный момент у меня практически закончился контракт, поэтому рассматриваю все варианты и ищу те, где в первую очередь я буду нужен как игрок.

– Это не «Днепр-1»?

– Рассматриваю все варианты.

– Можете сказать сейчас о вариантах, это Украина или зарубежные варианты тоже есть?

– Пока не скажу.

Ранее сообщалось, что Александром Филипповым интересуются «Карпаты».