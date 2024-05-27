Иван ДИБАНГО: «Надеюсь, что Украина выиграет Евро-2024»

Камерунский защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился мыслями о национальной сборной Украины.

– Журналист Владимир Зверов недавно обсуждал с коллегами твою возможную натурализацию за сборную Украины? Как это прокомментируешь?

– Я даже не знаю, никогда не задумывался над этим. Но мне кажется, что именно из-за моей настойчивости в футболе, моего труда, они имеют такие мысли о возможной натурализации. Откровенно говоря, очень рад слышать подобные вещи о себе.

– Вскоре стартует Евро-2024. Как оценишь шансы сборной Украины в этом важном турнире?

– Я надеюсь на классный результат от сборной Украины. Буду болеть за сине-желтых и надеюсь, что Украина выиграет Евро-2024, потому что у вас невероятная команда, имеет сильных игроков. Очень много квалифицированных, топовых футболистов, таких как, например, Зинченко или Мудрик. Поэтому, я хочу пожелать Украине достичь хороших результатов на чемпионате Европы.

– Недавно ты получил дебютный вызов в сборную Камеруна. Какими были твои первые эмоции?

– Я был очень счастлив, просто не было слов от эмоций. Это как и у вас, в Украине, когда ты получаешь свой первый вызов в национальную сборную, тебя переполняют просто невероятные ощущения. Ты даже не можешь описать это словами. Я в восторге.

– Признайся, кто первым сообщил тебе эту радостную новость?

– Это был мой близкий друг. Он сам из Марокко. Он увидел эту новость по телевизору и просто позвонил мне, но тогда я был на тренировке. Он перезвонил позже и сказал: «Вау, бро, у меня крутые новости для тебя». Впоследствии все узнали об этом. Поздравила моя семья. Признаюсь, моя мама просто плакала от счастья.

– Сезон для «Кривбасса» заканчивается. Клуб завоевал исторические бронзовые награды. Как бы ты его оценил?

– Я считаю, что это начало новой истории. Это был замечательный год для всех нас. Это очень эмоциональные моменты для каждого, для моих товарищей по команде, для главного тренера. Мы все на седьмом небе от счастья, и гордимся каждым, кто причастен к Клубу.

– Как считаешь, кто из игроков ФК «Кривбасс» заслуживает вызова в сборную Украины?

– Во-первых, это Даня Бескоровайный, ведь он – невероятный защитник. Я считаю, многие из игроков «Кривбасса» имеют шансы попасть в национальную сборную Украины, мои партнеры по команде очень талантливые. Все они упорно работали в этом чемпионате, чтобы достичь сегодняшних результатов. Поэтому все заслуживают быть там.

– Юные футболисты Академии «Кривбасс» признали тебя лучшим игроком сезона в нашей команде. Как ты это прокомментируешь?

– Да, и я благодарю за все, спасибо за мою номинацию. Я благодарен «Кривбассу», моим товарищам по команде. Потому что это не только обо мне, это о каждом, кто поддерживал меня и помогал. Я буду делать все возможное от себя, чтобы усовершенствовать свои способности и прогрессировать в дальнейшем. Все, чтобы быть все лучшим в «Кривбассе» в следующем сезоне.