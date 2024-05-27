Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 13:20 | Обновлено 27 мая 2024, 13:22
342
0

ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос

Три последних матча на Ролан Гаррос Стэн проиграл именно этому сопернику

27 мая 2024, 13:20 | Обновлено 27 мая 2024, 13:22
342
0
ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка и Энди Маррей

39-летний швейцарец Стэн Вавринка в первом круге Ролан Гаррос одолел 37-летнего Энди Маррея. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Это был 23-й поединок между этими теннисистами, Стэн выиграл в десятый раз.

Любопытно, что три последних матча на Ролан Гаррос Маррей проиграл Вавринке – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м.

Во втором раунде Вавринка сыграет с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.

Ролан Гаррос. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:2

По теме:
Ига Свёнтек – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис – Тьяго Сейбот-Уайлд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Травма не беспокоит. Синнер успешно стартовал на Ролан Гаррос
Стэн Вавринка Ролан Гаррос 2024 Энди Маррей видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Футбол | 27 мая 2024, 12:12 5
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм

Александр имеет претензии к действиям президента УАФ в первые 4 месяца полномасштабной войны

Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Бокс | 27 мая 2024, 07:38 7
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте

Тайсон проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира

ВИДЕО. Француз избежал дисквалификации за попадание мячом в зрителя на РГ
Теннис | 27.05.2024, 14:13
ВИДЕО. Француз избежал дисквалификации за попадание мячом в зрителя на РГ
ВИДЕО. Француз избежал дисквалификации за попадание мячом в зрителя на РГ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 27.05.2024, 00:01
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Футбол | 27.05.2024, 00:19
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 28
Футбол
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 7
Футбол
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 3
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 4
Бокс
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
25.05.2024, 22:12 1
Хоккей
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем