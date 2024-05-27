ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос

39-летний швейцарец Стэн Вавринка в первом круге Ролан Гаррос одолел 37-летнего Энди Маррея. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Это был 23-й поединок между этими теннисистами, Стэн выиграл в десятый раз.

Любопытно, что три последних матча на Ролан Гаррос Маррей проиграл Вавринке – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м.

Во втором раунде Вавринка сыграет с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.

Ролан Гаррос. Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:2