ВИДЕО. Как 39-летний Вавринка обыграл 37-летнего Маррея на Ролан Гаррос
Три последних матча на Ролан Гаррос Стэн проиграл именно этому сопернику
39-летний швейцарец Стэн Вавринка в первом круге Ролан Гаррос одолел 37-летнего Энди Маррея. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Это был 23-й поединок между этими теннисистами, Стэн выиграл в десятый раз.
Любопытно, что три последних матча на Ролан Гаррос Маррей проиграл Вавринке – ранее они встречались в полуфинале в 2017-м и первом круге в 2020-м.
Во втором раунде Вавринка сыграет с Кэмероном Норри или Павлом Котовым.
Ролан Гаррос. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:2
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