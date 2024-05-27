Полузащитник Зари продолжит карьеру в Александрии
Дмитрий Мишнев покинет луганский клуб на правах свободного агента
Украинский полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Мишнев в летнее трансферное окно станет игроком «Александрии», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, между 30-летним футболистом и «горожанами» уже подписан контракт сроком на 2 сезона.
Стоит отметить, что Дмитрий присоединится к команде Руслана Ротаня как свободный агент, ведь его договор с «Зарей» заканчивается летом.
В этом сезоне Дмитрий Мишнев провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.
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