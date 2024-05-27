Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Зари продолжит карьеру в Александрии
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 13:23 |
608
0

Полузащитник Зари продолжит карьеру в Александрии

Дмитрий Мишнев покинет луганский клуб на правах свободного агента

27 мая 2024, 13:23 |
608
0
Полузащитник Зари продолжит карьеру в Александрии
ФК Заря. Дмитрий Мишнев

Украинский полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Мишнев в летнее трансферное окно станет игроком «Александрии», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, между 30-летним футболистом и «горожанами» уже подписан контракт сроком на 2 сезона.

Стоит отметить, что Дмитрий присоединится к команде Руслана Ротаня как свободный агент, ведь его договор с «Зарей» заканчивается летом.

В этом сезоне Дмитрий Мишнев провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

По теме:
Стало известно, какие игроки покинут Полесье в летнее трансферное окно
Александр ФИЛИППОВ: «Где продолжу карьеру? Я рассматриваю все варианты»
Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари
Дмитрий Мишнев Заря Луганск Александрия трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Бокс | 27 мая 2024, 07:38 7
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте

Тайсон проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира

Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой
Футбол | 27 мая 2024, 11:47 0
Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой
Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой

Харьковчан после вылета из УПЛ ожидают существенные кадровые изменения

Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27.05.2024, 06:59
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
Футбол | 27.05.2024, 12:19
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
Анчелотти заявил, что Лунин может пропустить финал ЛЧ. Что случилось?
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Футбол | 27.05.2024, 00:19
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.05.2024, 07:00 3
Футбол
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
25.05.2024, 22:12 1
Хоккей
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
27.05.2024, 06:30 26
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем