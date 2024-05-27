Вячеслав ФРИДМАН: «У Днепра-1 есть будущее»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о будущем спортивного клуба.

– Если я правильно понимаю, после игры против «Черноморца», команда находится в хорошем настроении, появились позитивные новости?

– У нас есть будущее. Мы продадим несколько игроков, у которых истекает срок действия контрактов, у нас есть определенное финансирование. Да, оно достаточно сложное сейчас, потому что те компании, которые финансировали клуб, из-за войны не могут делать сейчас это в полной мере. К тому же город находится довольно близко к зоне боевых действий, поэтому, например, ребята из Ю-19, которые живут на базе, постоянно нервничают, проводят ночи в бомбоубежищах. Их родители недовольны, что дети тренируются в Днепре, им бы хотелось, чтобы они тренировались в условном Ровно, Житомире, Ужгороде, Львове. Я думаю, что каждый, кто имеет ребенка, понимает меня сейчас.

– Вы говорили, что клуб ставит задачу найти дополнительных спонсоров. Как сейчас дела с этим вопросом?

– Клуб этим занимается, но эти вопросы не решены. Если кто-то поможет найти спонсоров, то охотно будем сотрудничать. Мы обращаемся ко многим, пожалуйста, если есть желание, давайте помогать клубу из родного города. Мы же все прекрасно понимаем, что у нас есть и предприниматели довольно обеспеченные, но к футболу равнодушны.

– Как мы видим, что и предприниматели из Днепра вкладывают средства в клубы из других городов. Тот же Буткевич, например, Дубинский.

– Буткевич имеет в Житомире свои бизнес-интересы, достаточно давно живет в Киеве, поэтому ему комфортнее ездить на матчи в Житомир, тем более, что он ни одного не пропускает. С ним все понятно. Но где те люди, которые любят футбол и готовы вкладывать деньги в военное время?

Ранее Вячеслав Фридман рассказал, останется ли в команде Юрий Максимов.