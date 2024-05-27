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  4. Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 12:12 | Обновлено 27 мая 2024, 12:18
1731
0

Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм

Александр имеет претензии к действиям президента УАФ в первые 4 месяца полномасштабной войны

27 мая 2024, 12:12 | Обновлено 27 мая 2024, 12:18
1731
0
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» и участник боевых действий Александр Алиев раскритиковал президента УАФ Андрея Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм.

– Мне кажется, что зрителям хотелось бы больше послушать о нововведениях УАФ, которые сейчас в этот сезон состоялись – жеребьевка судейства и назначения...

– Вызовите Шевченко сюда, что вы.

– С удовольствием. Можешь посодействовать?

– Ну так пусть приедет... Я?

– А кого из? Яковлевича или Николаевича?

– Ну кто у нас президент федерации? Ну вот его вызовите, пусть расскажет. Он же сможет все честно рассказать. Патриот Украины.

– Ты как-то сказал это с таким сарказмом.

– А чего мне говорить это с сарказмом?

– Есть какая-то обида?

– Нет, я же никогда ни с кем не ссорюсь. Тем более, первым.

– А, окей, значит первым был удар от...

– Удар? Он не сможет ударить. Не получится.

– А какие претензии к нему как к патриоту? Он рассказывает, что в Украине сейчас все время находится, хотя у меня есть сомнения. Дети забыли, когда в последний раз его видели... Хотя по моей информации, 3 недели его не было вот сейчас в Украине. Мы видели его на бою Усика.

– Вот, видишь как. А я хотел увидеть его на матче «Шахтер» – «Ворскла», когда награждение было. У нас президент федерации, видишь, не присутствует на награждениях. Занят? А, ну да... Что-то я никогда не помню, чтобы когда президентом федерации был Григорий Михайлович Суркис На каждом, не имеет значения, «Динамо» играло или «Шахтер»... Все президенты были, а у нас сейчас по-другому все.

Когда началась полномасштабная война – я 4 месяца вообще не слышал Шевченко. Не слышал, не видел. А 4 месяца прошло – он начал приезжать в Украину, когда в Киеве уже не было отморозков этих российских. Вот и все, это о чем говорит? Зато мы патриоты. Патриот – который берет автомат и идет на поле боя, а это бить себя в грудь... Молодец, собираешь деньги для ребят, класс.

Что там, United25? Или что там, 24? Я не знаю, что это такое. Собирай, ну где ты был первые 4 месяца? Когда здесь все гремело.

– С другой стороны, Шевченко может быть полезен государству больше, чем сидеть где-то в окопе с автоматом. Представлять интересы страны где-то за рубежом.

– Я не говорю ему... Подожди. Первые 4 месяца он же ничего не представлял.

– Ходил же на телевидение.

– На какие? Я говорю первые 4 месяца. У нас полномасштабная война началась по всей Украине. В Киеве были очень... Вы сами видели, что происходило. Сейчас да, от Киева отошли. Слава богу, но хотелось бы, чтобы со всей страны. Где был этот человек? Думаю, есть вопрос у Ромы Зозули, который помогает до сих пор. Он с 2014-го помогает ребятам.

– А есть ли у тебя какой-то личный конфликт с Шевченко?

– Нет, вообще. Я просто люблю справедливость. И все. Если это зеленое, значит это зеленое. Если это белое, значит это белое. А ходить там слезы лить... Вы сами понимаете, о ком я и что говорю.

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Александр Алиев Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Роман Зозуля Игорь Бурбас
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