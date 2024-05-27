ПИХАЛЕНОК: «Почему Днепр-1 сдал? Вопрос к руководителям клуба»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок подвел итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

– Прошедший сезон был неоднозначным для «Днепра-1». С одной стороны, команда снова вышла в еврокубки, но с другой – могли побороться за большее. Какие выводы можно сделать?

– С начала сезона в команде произошло много изменений, включая смену тренера. Затем была серия побед, но возобновление чемпионата мы начали, мягко говоря, неудачно. Да, мы могли быть в тройке, пытались получить медали, но в итоге – лишь четвертое место. Немного расстроены, но, может, оно так и надо было. Однозначно не могу сказать, удачный сезон или нет.

– Почему «Днепру-1» не удалось остаться в ранге претендента на чемпионство? Повлиял «фактор Довбика» или что-то другое?

– Много факторов, не только «фактор Довбика». Но вопрос больше к руководителям клуба, почему не удалось удержать уровень.

Ранее Александр Пихаленок поделился планами на будущее.