Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИХАЛЕНОК: «Почему Днепр-1 сдал? Вопрос к руководителям клуба»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 11:43 | Обновлено 27 мая 2024, 12:21
845
1

ПИХАЛЕНОК: «Почему Днепр-1 сдал? Вопрос к руководителям клуба»

Полузащитник «Днепра-1» подвел итоги кампании 2023/24

27 мая 2024, 11:43 | Обновлено 27 мая 2024, 12:21
845
1
ПИХАЛЕНОК: «Почему Днепр-1 сдал? Вопрос к руководителям клуба»
СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок подвел итоги сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

– Прошедший сезон был неоднозначным для «Днепра-1». С одной стороны, команда снова вышла в еврокубки, но с другой – могли побороться за большее. Какие выводы можно сделать?

– С начала сезона в команде произошло много изменений, включая смену тренера. Затем была серия побед, но возобновление чемпионата мы начали, мягко говоря, неудачно. Да, мы могли быть в тройке, пытались получить медали, но в итоге – лишь четвертое место. Немного расстроены, но, может, оно так и надо было. Однозначно не могу сказать, удачный сезон или нет.

– Почему «Днепру-1» не удалось остаться в ранге претендента на чемпионство? Повлиял «фактор Довбика» или что-то другое?

– Много факторов, не только «фактор Довбика». Но вопрос больше к руководителям клуба, почему не удалось удержать уровень.

Ранее Александр Пихаленок поделился планами на будущее.

По теме:
Вячеслав ФРИДМАН: «У Днепра-1 есть будущее»
Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой
ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне
Александр Пихаленок Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925
Футбол | 27 мая 2024, 07:12 4
Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925
Известна позиция Скрипника в отношении своего будущего в Металлисте 1925

Харьковская команда вылетела из УПЛ в Первую лигу

Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Футбол | 27 мая 2024, 06:30 22
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу
Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу

Эти изменения произошли благодаря попаданию Аталанты в топ-4 Серии A

Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Бокс | 27.05.2024, 07:01
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Футбол | 27.05.2024, 12:12
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Футбол | 27.05.2024, 00:19
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Свой уровень хотя бы показал.
Даже не понятно с какого перепуга ему трансфермаркет рисует стоимость 5 млн?!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
Реал сыграл в сухую ничью с Бетисом. За галактикос отыграли два вратаря
26.05.2024, 00:04 4
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 4
Бокс
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
27.05.2024, 07:38 6
Бокс
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
25.05.2024, 15:31 54
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
Гвардиола признался в получении плохой новости из Испании
25.05.2024, 11:18
Футбол
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
25.05.2024, 15:19 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем