СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая

В понедельник, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Вахда – Аль-Хиляль

8.90 – 6.10 – 1.26

21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад

1.61 – 4.50 – 4.40

21:30 Фортуна Дюссельдорф – Бохум

2.21 – 3.65 – 3.25

КИБЕРСПОРТ

20:30 Team Vitality – Monte

1.20 – 4.03

22:30 NaVi – BIG

1.36 – 2.91