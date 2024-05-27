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27 мая 2024, 11:18 |
86
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 мая 2024, 11:18 |
86
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Вахда – Аль-Хиляль

Ggbet 8.90 – 6.10 – 1.26

21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад

Ggbet 1.61 – 4.50 – 4.40

21:30 Фортуна Дюссельдорф – Бохум

Ggbet 2.21 – 3.65 – 3.25

КИБЕРСПОРТ

20:30 Team Vitality – Monte

Ggbet 1.20 – 4.03

22:30 NaVi – BIG

Ggbet 1.36 – 2.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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