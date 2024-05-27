Другие новости27 мая 2024, 11:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 мая 2024, 11:18 |
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В понедельник, 27 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Вахда – Аль-Хиляль
21:00 Аль-Наср – Аль-Иттихад
21:30 Фортуна Дюссельдорф – Бохум
КИБЕРСПОРТ
20:30 Team Vitality – Monte
22:30 NaVi – BIG
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