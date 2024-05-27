«Есть состав, с ним работай». В Днепре-1 рассказали, останется ли Максимов

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, останется ли Юрий Максимов главным тренером команды в следующем сезоне.

– На данный момент уже есть понимание относительно того, останется ли Юрий Максимов главным тренером на следующий сезон?

– Максимов защищен контрактом. У него там прописано, что если команда занимает 4-5 места, то он автоматически продлевается еще на год. Да, не очень приятно было читать все то, что он там наговорил, но как он, так и его тренерский штаб имеют действующие контракты, которые кроме всего, еще и бронируют от службы в армии. Думаю, что никто никуда не собирается уходить. Поэтому можно считать, что он остается.

– Но у руководства клуба нет желания работать с ним в дальнейшем?

– Как это нет желания? Если бы мы заняли шестое место, то, возможно бы, и не продолжали сотрудничество. Поскольку он защищен контрактом, то будем работать. Если он, конечно, захочет работать с тем составом, который мы будем иметь, а не говорить на каждой пресс-конференции, что у кого-то какие-то баны, что кто-то куда-то ушел. Есть такой состав, с ним и работай.

Напомним, ранее Юрий Максимов заявил, что 70% футболистов «Днепра-1» договорились о переходе в другие клубы.