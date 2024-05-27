Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Есть состав, с ним работай». В Днепре-1 рассказали, останется ли Максимов
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 11:15 | Обновлено 27 мая 2024, 11:46
1519
2

«Есть состав, с ним работай». В Днепре-1 рассказали, останется ли Максимов

Вячеслав Фридман подтвердил, что контракт тренера был автоматически продлен

27 мая 2024, 11:15 | Обновлено 27 мая 2024, 11:46
1519
2
«Есть состав, с ним работай». В Днепре-1 рассказали, останется ли Максимов
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, останется ли Юрий Максимов главным тренером команды в следующем сезоне.

– На данный момент уже есть понимание относительно того, останется ли Юрий Максимов главным тренером на следующий сезон?

– Максимов защищен контрактом. У него там прописано, что если команда занимает 4-5 места, то он автоматически продлевается еще на год. Да, не очень приятно было читать все то, что он там наговорил, но как он, так и его тренерский штаб имеют действующие контракты, которые кроме всего, еще и бронируют от службы в армии. Думаю, что никто никуда не собирается уходить. Поэтому можно считать, что он остается.

– Но у руководства клуба нет желания работать с ним в дальнейшем?

– Как это нет желания? Если бы мы заняли шестое место, то, возможно бы, и не продолжали сотрудничество. Поскольку он защищен контрактом, то будем работать. Если он, конечно, захочет работать с тем составом, который мы будем иметь, а не говорить на каждой пресс-конференции, что у кого-то какие-то баны, что кто-то куда-то ушел. Есть такой состав, с ним и работай.

Напомним, ранее Юрий Максимов заявил, что 70% футболистов «Днепра-1» договорились о переходе в другие клубы.

По теме:
Вячеслав ФРИДМАН: «У Днепра-1 есть будущее»
Скрипник пропустил итоговую встречу руководства Металлиста 1925 с командой
ПИХАЛЕНОК: «Почему Днепр-1 сдал? Вопрос к руководителям клуба»
Вячеслав Фридман Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Юрий Максимов
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27 мая 2024, 06:59 7
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов

Наставник поговорил с Тибо Куртуа

Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Футбол | 27 мая 2024, 12:12 0
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм
Алиев подверг критике Шевченко и поставил под сомнение его патриотизм

Александр имеет претензии к действиям президента УАФ в первые 4 месяца полномасштабной войны

Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Бокс | 27.05.2024, 07:38
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Известно, что кричал Фьюри своей команде после поражения Усику в мегафайте
Маркевич усиливает состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Футбол | 27.05.2024, 05:39
Маркевич усиливает состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Маркевич усиливает состав. Карпаты нацелились на лидера Полесья
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Бокс | 27.05.2024, 07:01
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
На куй  Максимов прийшов в цю команду тільки йому відомо, судячи з останніх результатів в наступному сезоні 10 місце за щастя 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
26.05.2024, 10:17 44
Футбол
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.05.2024, 07:00 3
Футбол
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
25.05.2024, 12:13
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 4
Бокс
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
Известен рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Попал ли Усик в топ-10?
25.05.2024, 15:19 13
Бокс
ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема
ФОТО. Жена Довбика сделала признание после хет-трика Артема
25.05.2024, 09:30
Футбол
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем