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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Какой смысл ехать в иностранный середняк?»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 10:28 |
1220
6

Александр ПИХАЛЕНОК: «Какой смысл ехать в иностранный середняк?»

Полузащитник «Днепра-1» поделился планами на будущее

27 мая 2024, 10:28 |
1220
6
Александр ПИХАЛЕНОК: «Какой смысл ехать в иностранный середняк?»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился планами на будущее.

– Что дальше лично для Вас?

– Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.

– Это взаимовыгодная история? И клуб заработает, и Вы не против уйти?

– Да, все верно.

– Никаких обид нет?

– Никаких обид нет.

– Вчера появилась информация относительно Вашего возможного перехода в «Шахтер».

– Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию.

В этом сезоне УПЛ Александр Пихаленок провел 25 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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трансферы Шахтер Донецк Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Умник
О боже. Все из прочитанного понял.
Только Шахтер.
Не нужен он Динамо.
Чувак по моему зирочку хапнул.
Что значит а если мне не понравится?
Тут другое нужен ли ты середняку европейскому дядя?))))
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+2
Moonspell
До умовного середняка ще треба дорости. Цікаво, умовні Лейпциг, Рома, Фіорентина, Бетіс це середняки "по Піхальоку"?
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+2
Harun Bakircioğlu
Wat? Довбик поехал в середняк и получает 2,5 миллиона евро. В Украине о таких деньгах можно только мечтать. Ну разве что Шахтер паре-тройке человек столько платит и то приходится тарифы на свет поднимать.
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+2
Boodya
Довбик і Циганков поїхали в "іноземний середняк", де вибороли бронзу в Лалізі, тепер їх потенціально хоче гранд Європи.
Грали б вони і далі в Україні, вірогідність в рази менше, що вони б були цікаві грандам.
Це не враховуючи ще те, що в "середняку" він може отримувати в рази більше, ніж в забитому УПЛ. (Окрім звичайно фк "кіловат")
Це відповідь на те "який сенс їхати в іноземний середняк"
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+1
vh
Те що Піхальонок не поїхав до збірної відповідає на всі питання. Навіть слабуватий Маліна викликаний. Для нашого чемпа він топ, вище не потягне.
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+1
ash
Треба йому ще дорости до європейського середняка.
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0
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