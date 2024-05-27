Александр ПИХАЛЕНОК: «Какой смысл ехать в иностранный середняк?»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился планами на будущее.

– Что дальше лично для Вас?

– Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.

– Это взаимовыгодная история? И клуб заработает, и Вы не против уйти?

– Да, все верно.

– Никаких обид нет?

– Никаких обид нет.

– Вчера появилась информация относительно Вашего возможного перехода в «Шахтер».

– Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию.

В этом сезоне УПЛ Александр Пихаленок провел 25 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.