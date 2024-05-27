Александр ПИХАЛЕНОК: «Какой смысл ехать в иностранный середняк?»
Полузащитник «Днепра-1» поделился планами на будущее
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился планами на будущее.
– Что дальше лично для Вас?
– Рассматриваю варианты. Украинские и зарубежные клубы. Не обязательно зарубежный клуб, потому что если это будет условный середняк и мне там не понравится, какой смысл ехать, если буду иметь в Украине интересное предложение? Могу и здесь остаться. Будем смотреть, когда уже какая-то конкретика будет.
– Это взаимовыгодная история? И клуб заработает, и Вы не против уйти?
– Да, все верно.
– Никаких обид нет?
– Никаких обид нет.
– Вчера появилась информация относительно Вашего возможного перехода в «Шахтер».
– Все вопросы относительно моего будущего адресуйте к моему агенту, он этим занимается. Конкретно я не могу ни отрицать, ни подтвердить эту информацию.
В этом сезоне УПЛ Александр Пихаленок провел 25 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
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Что значит а если мне не понравится?
Тут другое нужен ли ты середняку европейскому дядя?))))
Грали б вони і далі в Україні, вірогідність в рази менше, що вони б були цікаві грандам.
Це не враховуючи ще те, що в "середняку" він може отримувати в рази більше, ніж в забитому УПЛ. (Окрім звичайно фк "кіловат")
Це відповідь на те "який сенс їхати в іноземний середняк"