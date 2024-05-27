Чемпионат Бельгии. Кортрейк сохранил место в элите
Победителя пришлось определить в экстра-тайме
26 мая состоялся ответный матч за право играть в Лиге Жупиле в следующем сезоне между «Кортрейком» и «Ломмелом». Первая игра завершилась победой «Кортрейка» (1:0).
В этот раз в основное время триумф достался «Ломмелу». Экстра-таймы прошли на эмоциональных качелях, но более опытный коллектив сумел дожать представителя низшего дивизиона.
Чемпионат Бельгии. Повышение/понижение. 26 мая
Кортрейк – Ломмел – 4:2 (первый матч 1:0)
Голы: Эмброуз (96, 101, 117), Силва (107) – Роза (3), Схофс (105, пен)
❤️🤍#KVKLOM #AltijdEenKerel 🔴⚪️ pic.twitter.com/petd9xk6nT— KV Kortrijk (@kvkofficieel) May 26, 2024
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