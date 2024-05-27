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Бельгия
27 мая 2024, 06:20 | Обновлено 27 мая 2024, 06:22
27
0

Чемпионат Бельгии. Кортрейк сохранил место в элите

Победителя пришлось определить в экстра-тайме

27 мая 2024, 06:20 | Обновлено 27 мая 2024, 06:22
27
0
Чемпионат Бельгии. Кортрейк сохранил место в элите
Getty Images/Global Images Ukraine

26 мая состоялся ответный матч за право играть в Лиге Жупиле в следующем сезоне между «Кортрейком» и «Ломмелом». Первая игра завершилась победой «Кортрейка» (1:0).

В этот раз в основное время триумф достался «Ломмелу». Экстра-таймы прошли на эмоциональных качелях, но более опытный коллектив сумел дожать представителя низшего дивизиона.

Чемпионат Бельгии. Повышение/понижение. 26 мая

Кортрейк – Ломмел – 4:2 (первый матч 1:0)

Голы: Эмброуз (96, 101, 117), Силва (107) – Роза (3), Схофс (105, пен)

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Кортрейк Ломмел чемпионат Бельгии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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