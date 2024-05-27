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Украина. Первая лига
27 мая 2024, 03:28 |
114
0

Лидер Металлиста: «У нас очень хорошая команда, могли сыграть лучше»

Даниил Тепляков прокомментировал результаты харьковского клуба в сезоне 2023/2024

27 мая 2024, 03:28 |
114
0
Лидер Металлиста: «У нас очень хорошая команда, могли сыграть лучше»
ФК Металлист. Даниил Тепляков

Молодой талант харьковского «Металлиста» Даниил Тепляков подвел итоги матча с «Чернигов–ШВСМ» (1:1). Ничья позволила его клубу гарантировать себе сохранение места в Первой лиге.

— Даниил, поздравляем команду с выполнением главной задачи на сезон. Вы остались в Первой лиге. Какие ощущения, вы довольны результатом?

- Спасибо. Могли, конечно, гораздо лучше провести этот сезон, но есть как есть.

– Так получилось, что ты забил первый и последние голы «Металлиста» в этом сезоне. У тебя всего три гола. Что помешало отмечаться чаще?

— Уверенности не хватало. После двух первых игр забил два гола, потом не хватало уверенности.

— А скажи, если честно, когда начало год назад собрание и, собственно, готовилось к этому сезону, было ли понимание, что вы можете остаться в Первой лиге? Или были какие-то сомнения?

— Нет, сомнений не было, конечно. У нас очень хорошая команда, собран очень хороший коллектив. Мы должны были оставаться в Первой лиге.

— Тренеры соперников, журналисты, болельщики отмечают, что очень заметный прогресс совершил «Металлист» по сравнению с тем, как все в этом сезоне начиналось. Что больше вас двигало к этому успеху и заставляло прогрессировать, как ты считаешь?

— У нас были хорошие тренировки и команда молодая очень. Поэтому в первом сезоне нужно было привыкнуть к взрослому футболу. Продолжение следует.

17-летний Тепляков за «Металлист» сыграл 25 матчей и забил 2 гола. Также на его счету результативный удар в матче Кубка Украины.

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Руслан Травкин Источник: ФК Металлист
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