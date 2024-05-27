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  4. НАЗАРИНА: «Против Полесья была интересная игра, нам чего-то не хватило»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 03:11 |
19
0

НАЗАРИНА: «Против Полесья была интересная игра, нам чего-то не хватило»

Полузащитник «Шахтера» – о поражении от житомирского клуба 

27 мая 2024, 03:11 |
19
0
НАЗАРИНА: «Против Полесья была интересная игра, нам чего-то не хватило»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Хавбек донецкого «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал поражение «горняков» в матче против «Полесья» (0:2) в рамках 30-го тура УПЛ.

– Проиграли 0:2, к сожалению, чего-то не хватило. Возможно, была расслабленность, полагаю, этого не должно быть. Мы – «Шахтер», должны в каждую игру, несмотря на то, есть ли уже чемпионы, или нет, побеждать. Уверен, что проанализируем поединок и в следующем сезоне такого не повторится. Хочу поздравить «Полесье» с выходом в еврокубки – для них это впервые в истории. Сегодня была интересная игра, потому еще раз поздравляю их.

– Возможно, чувствовалось эмоциональное и мотивационное опустошение накануне поединка из-за того, что «Шахтер» достиг всех целей в течение сезона?

– Да, мы достигли всех поставленных целей этого сезона, но наша мотивация состоит в том, чтобы защищать эмблему. Для каждого футболиста это должно быть мотивацией, несмотря на то, что мы уже стали чемпионами и завоевали Кубок. Должны в каждой игре побеждать, потому что мы – «Шахтер».

– Этот сезон оказался очень насыщенным для команды. Моментами не простой, но очень яркий. Что запомнилось больше всего?

– Конечно, чемпионство и Кубок! Это мой второй сезон в «Шахтере», второе чемпионство. Незабываемые эмоции, и я очень рад тому, что мы стали чемпионами и выиграли Кубок, выполнив все поставленные цели.

– Какой «Шахтер» под руководством Марино Пушича?

– Мы играем в комбинационный футбол, используя короткую передачу, и получаем от этого удовольствие. Надеюсь, нашим болельщикам тоже нравится наша игра.

– Какие твои цели и амбиции в новом сезоне?

– Намерен закрепиться в стартовом составе, ведь это моя мечта. Сделаю все, что от меня зависит для этого, – сказал Назарина.

26-летний футболист в УПЛ отыграл 20 матчей и забил 2 гола.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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