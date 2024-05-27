ПСЖ предложил Наполи 100 млн евро за их лидера

Французский ПСЖ заинтересован в подписании вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает Foot Mercato, чемпионы Франции предложили итальянскому клубу за игрока 100 млн евро.



Руководство ПСЖ видит в грузине замену для Килиана Мбаппе, который покидает парижан на правах свободного агента.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не хочет отпускать лидера, он намерен продлить с футболистом контакт с повышением зарплаты до 5-6 миллионов евро и отступными в размере 150 миллионов евро. Этот план итальянский клуб хочет реализовать до Евро-2024. Текущий контракт Хвичи рассчитан до 2027 года.

В сезоне 2023/2024 Хвича провел 44 матча. Грузин забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах.