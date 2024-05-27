В Бельгии завершился чемпионат страны по футболу сезона 2023/2024. «Брюгге» было достаточно не проиграть в дерби города против «Серкль Брюгге», чтобы стать чемпионами. Опытная команда справилась с этой задачей – ничья 0:0.

«Андерлехт» свой матч против «Антверпена» провалил, уступив со счетом 1:3. Для бывшего соперника «Шахтера» в группе Лиги чемпионов это была первая победа после шести поражений подряд.

«Юнион Сен-Жилуаз» не без проблем, но набрал три очка в поединке с «Генком» и стал вице-чемпионом страны.

Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 26 мая

Брюгге – Серкль Брюгге – 0:0

Антверпен – Андерлехт – 3:1

Голы: Матазо (63), Думбия (90+3), Баликвиша (90+7) – Дрейер (41)

Юнион Сен-Жилуаз – Генк – 2:0

Голы: Ванхутт (37) Нильссон (80, пен)

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