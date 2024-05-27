Чемпионат Бельгии. Брюгге – чемпион, Андерлехт финишировал третьим
Завершился сезон Лиги Жупиле 2023/2024
В Бельгии завершился чемпионат страны по футболу сезона 2023/2024. «Брюгге» было достаточно не проиграть в дерби города против «Серкль Брюгге», чтобы стать чемпионами. Опытная команда справилась с этой задачей – ничья 0:0.
«Андерлехт» свой матч против «Антверпена» провалил, уступив со счетом 1:3. Для бывшего соперника «Шахтера» в группе Лиги чемпионов это была первая победа после шести поражений подряд.
«Юнион Сен-Жилуаз» не без проблем, но набрал три очка в поединке с «Генком» и стал вице-чемпионом страны.
Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 26 мая
Брюгге – Серкль Брюгге – 0:0
Антверпен – Андерлехт – 3:1
Голы: Матазо (63), Думбия (90+3), Баликвиша (90+7) – Дрейер (41)
Юнион Сен-Жилуаз – Генк – 2:0
Голы: Ванхутт (37) Нильссон (80, пен)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
THIS IS 𝐉𝐀𝐍 𝐁𝐑𝐄𝐘𝐃𝐄𝐋! 😍🏟️ #OltiedBluvnGoan pic.twitter.com/C9FjPMYNdF— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 26, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джордж Гроувз высказался об украинском чемпионе
К составу житомирян присоединятся Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко и Даниил Бескоровайный