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Бельгия
27 мая 2024, 01:42 | Обновлено 27 мая 2024, 01:43
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0

Чемпионат Бельгии. Брюгге – чемпион, Андерлехт финишировал третьим

Завершился сезон Лиги Жупиле 2023/2024

27 мая 2024, 01:42 | Обновлено 27 мая 2024, 01:43
20
0
Чемпионат Бельгии. Брюгге – чемпион, Андерлехт финишировал третьим
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии завершился чемпионат страны по футболу сезона 2023/2024. «Брюгге» было достаточно не проиграть в дерби города против «Серкль Брюгге», чтобы стать чемпионами. Опытная команда справилась с этой задачей – ничья 0:0.

«Андерлехт» свой матч против «Антверпена» провалил, уступив со счетом 1:3. Для бывшего соперника «Шахтера» в группе Лиги чемпионов это была первая победа после шести поражений подряд.

«Юнион Сен-Жилуаз» не без проблем, но набрал три очка в поединке с «Генком» и стал вице-чемпионом страны.

Чемпионат Бельгии, чемпионская группа, 26 мая

Брюгге – Серкль Брюгге – 0:0

Антверпен – Андерлехт – 3:1

Голы: Матазо (63), Думбия (90+3), Баликвиша (90+7) – Дрейер (41)

Юнион Сен-Жилуаз – Генк – 2:0

Голы: Ванхутт (37) Нильссон (80, пен)

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чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Серкль Брюгге Андерлехт Антверпен Юнион Сен-Жилуаз Генк
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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