Ротань провел встречу с руководством Александрии и определился с будущим

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань и руководство клуба провели встречу, на которой были обсуждены детали дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, Руслан Ротань и его тренерский штаб, по меньшей мере, доработают свой контракт – до лета 2025 года, сообщает ТаТоТаке.

Определены трансферные цели и позиции для усиления – в том числе и в тренерском штабе. От реализации этих пунктов зависит поставленная в сезоне 2024/25 задача.

«Александрия» в сезоне 2023/24 набрала 34 очка и заняла 8-е место.