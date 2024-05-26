Украина. Премьер лига26 мая 2024, 23:23 | Обновлено 26 мая 2024, 23:34
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Ротань провел встречу с руководством Александрии и определился с будущим
Наставник остается на тренерском мостике клуба УПЛ еще на сезон
26 мая 2024, 23:23 | Обновлено 26 мая 2024, 23:34
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Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань и руководство клуба провели встречу, на которой были обсуждены детали дальнейшего сотрудничества.
Таким образом, Руслан Ротань и его тренерский штаб, по меньшей мере, доработают свой контракт – до лета 2025 года, сообщает ТаТоТаке.
Определены трансферные цели и позиции для усиления – в том числе и в тренерском штабе. От реализации этих пунктов зависит поставленная в сезоне 2024/25 задача.
«Александрия» в сезоне 2023/24 набрала 34 очка и заняла 8-е место.
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это и по "Колосу" видно и по "Александрии".