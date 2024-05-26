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  4. Ротань провел встречу с руководством Александрии и определился с будущим
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 23:23 | Обновлено 26 мая 2024, 23:34
711
1

Ротань провел встречу с руководством Александрии и определился с будущим

Наставник остается на тренерском мостике клуба УПЛ еще на сезон

26 мая 2024, 23:23 | Обновлено 26 мая 2024, 23:34
711
1
Ротань провел встречу с руководством Александрии и определился с будущим
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань и руководство клуба провели встречу, на которой были обсуждены детали дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, Руслан Ротань и его тренерский штаб, по меньшей мере, доработают свой контракт – до лета 2025 года, сообщает ТаТоТаке.

Определены трансферные цели и позиции для усиления – в том числе и в тренерском штабе. От реализации этих пунктов зависит поставленная в сезоне 2024/25 задача.

«Александрия» в сезоне 2023/24 набрала 34 очка и заняла 8-е место.

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Руслан Ротань Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Gargantua
аграрии люди терпеливые.
это и по "Колосу" видно и по "Александрии".
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