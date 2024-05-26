Брюгге стал чемпионом Бельгии, опередив Сен-Жилуаз и Андерлехт
26 мая состоялись матчи последнего 10-го тура чемпионской группы
26 мая состоялись матчи последнего 10-го тура чемпионской группы в Бельгии.
Брюгге сыграл вничью с клубом Серкль Брюгге (0:0) и в 19-й раз стал чемпионом Бельгии (50 очков), опередив Сен-Жилуаз (49) и Андерлехт (46).
Брюгге сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, Сен-Жилуаз выступит в квалификации Q3 ЛЧ, Андерлехт попал в Q4 Лиги Европы.
Серкль Брюгге получил право сыграть в Q2 Лиги конференций, а последнюю путевку в этот же раунд в дополнительном плей-офф разыграют Генк и Гент, победитель второй шестерки.
В последнем туре украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену за Генк на 72-й минуте матча против Юнион Сен-Жилуаз (0:2).
Количество титулов в чемпионатах Бельгии: Андерлехт (34), Брюгге (19), Сен-Жилуаз (11), Стандард (10).
Чемпионат Бельгии. 10-й тур, 26 мая
Антверпен – Андерлехт – 3:1
Голы: Матазо, 63, Думбия, 90+3, Баликвиша, 90+7 – Дрейер, 41
Брюгге Серкль – Брюгге – 0:0
Юнион Сен-Жилуаз – Генк – 2:0
Голы: Ванхутте, 37, Нильссон, 80
Турнирная таблица
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