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Чемпионат Бельгии
Антверпен
26.05.2024 19:30 – FT 3 : 1
Андерлехт
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Бельгия
26 мая 2024, 22:05 | Обновлено 26 мая 2024, 22:22
479
0

Брюгге стал чемпионом Бельгии, опередив Сен-Жилуаз и Андерлехт

26 мая состоялись матчи последнего 10-го тура чемпионской группы

26 мая 2024, 22:05 | Обновлено 26 мая 2024, 22:22
479
0
Брюгге стал чемпионом Бельгии, опередив Сен-Жилуаз и Андерлехт
ФК Брюгге

26 мая состоялись матчи последнего 10-го тура чемпионской группы в Бельгии.

Брюгге сыграл вничью с клубом Серкль Брюгге (0:0) и в 19-й раз стал чемпионом Бельгии (50 очков), опередив Сен-Жилуаз (49) и Андерлехт (46).

Брюгге сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, Сен-Жилуаз выступит в квалификации Q3 ЛЧ, Андерлехт попал в Q4 Лиги Европы.

Серкль Брюгге получил право сыграть в Q2 Лиги конференций, а последнюю путевку в этот же раунд в дополнительном плей-офф разыграют Генк и Гент, победитель второй шестерки.

В последнем туре украинский защитник Эдуард Соболь вышел на замену за Генк на 72-й минуте матча против Юнион Сен-Жилуаз (0:2).

Количество титулов в чемпионатах Бельгии: Андерлехт (34), Брюгге (19), Сен-Жилуаз (11), Стандард (10).

Чемпионат Бельгии. 10-й тур, 26 мая

Антверпен – Андерлехт – 3:1

Голы: Матазо, 63, Думбия, 90+3, Баликвиша, 90+7 – Дрейер, 41

Брюгге Серкль – Брюгге – 0:0

Юнион Сен-Жилуаз – Генк – 2:0

Голы: Ванхутте, 37, Нильссон, 80

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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