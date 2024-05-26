Нестандартный дизайн. В сети появились фото формы Жироны на новый сезон
У клуба Довбика и Цыганкова может появиться новый спонсор
Портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах по поводу дизайна будущих форм клубов, опубликовал фото прогнозированной домашней формы «Жироны» на сезон 2024/2025.
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет играть в привычных для себя красном и белом цветах, но при этом узор будет очень заметно отличаться от вертикальных полос, которые используются сейчас.
В сети даже появилось «живое» фото новой формы «Жироны» с логотипом предполагаемого нового титульного спонсора, «Etihad Airways». Эта компания уже является титульным спонсором трех клубов «City Group» – «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».
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