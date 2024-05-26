Нестандартный дизайн. В сети появились фото формы Жироны на новый сезон

Портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах по поводу дизайна будущих форм клубов, опубликовал фото прогнозированной домашней формы «Жироны» на сезон 2024/2025.

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет играть в привычных для себя красном и белом цветах, но при этом узор будет очень заметно отличаться от вертикальных полос, которые используются сейчас.

В сети даже появилось «живое» фото новой формы «Жироны» с логотипом предполагаемого нового титульного спонсора, «Etihad Airways». Эта компания уже является титульным спонсором трех клубов «City Group» – «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».