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  4. Нестандартный дизайн. В сети появились фото формы Жироны на новый сезон
Испания
26 мая 2024, 17:15 |
2276
2

Нестандартный дизайн. В сети появились фото формы Жироны на новый сезон

У клуба Довбика и Цыганкова может появиться новый спонсор

26 мая 2024, 17:15 |
2276
2
Нестандартный дизайн. В сети появились фото формы Жироны на новый сезон
Footy Headlines

Портал Footy Headlines, который специализируется на инсайдах по поводу дизайна будущих форм клубов, опубликовал фото прогнозированной домашней формы «Жироны» на сезон 2024/2025.

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет играть в привычных для себя красном и белом цветах, но при этом узор будет очень заметно отличаться от вертикальных полос, которые используются сейчас.

В сети даже появилось «живое» фото новой формы «Жироны» с логотипом предполагаемого нового титульного спонсора, «Etihad Airways». Эта компания уже является титульным спонсором трех клубов «City Group» – «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити».

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Жирона игровая форма фото
Олег Дидух Источник: Footyheadlines
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