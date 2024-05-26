С Гюлером и Чалханоглу. Расширенная заявка сборной Турции на Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла определился с расширенной заявкой из 35 человек на Евро-2024. До 7 июня наставнику турецкой сборной нужно будет отсеять 9 игроков из этого списка.

Расширенная заявка сборной Турции:

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Доган Алемдар («Труа»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Зеки Челик («Рома»), Дженк Озкачар («Валенсия»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдын («Панатинаикос»), Мерт Мюльдюр, Чаглар Сеюнджю, Ферди Кадыоглу (все – «Фенербахче»), Абдулкерим Бардакчи («Галатасарай»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Салих Озджан («Боруссия» Д), Оркун Кекчю («Бенфика»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Джан Узун («Нюрнберг»), Каан Айхан («Галатасарай»), Исмаиль Юсек («Фенербахче»), Берат Оздемир («Трабзонспор»).

Нападающие: Арда Гюлер («Реал»), Юсуф Языджи («Лилль»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Энес Унал («Борнмут»), Юнус Акгюн («Лестер»), Абдулкадыр Омюр («Халл Сити»), Бертуг Йылдырым («Ренн»), Мухамед Актюркоглу, Барыш Йылмаз (оба – «Галатасарай»), Дженк Тосун, Семих Кылычсой (оба – «Бешикташ»), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Агуз Айдын («Аланьяспор»).

На групповом этапе Евро-2024 Турция сыграет с Португалией, Чехией и Грузией.