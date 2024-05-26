Рух к новому сезону планирует готовиться за границей
Львовяне будут отдыхать до 24 июня
Футболисты львовского «Руха» после завершения чемпионата и отдыха вернутся из отпуска 24 июня.
Как стало известно Sport.ua, к новому чемпионату львовяне планируют готовиться в Словении. Напомним, что именно в этой балканской стране «Рух» ранее проводил один из зимних сборов.
Сейчас в ФК «Рух» не поступало никаких предложений от других команд о приобретении кого-то из лидеров львовян. Если удастся сохранить основной состав, то в летнее трансферное «окно» «Рух», в лучшем случае, усилится 2 новичками.
Ранее владелец «Руха» Григорий Козловский прокомментировал невыход команды в еврокубки.
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