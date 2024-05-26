Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух к новому сезону планирует готовиться за границей
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 15:58 |
341
0

Рух к новому сезону планирует готовиться за границей

Львовяне будут отдыхать до 24 июня

26 мая 2024, 15:58 |
341
0
Рух к новому сезону планирует готовиться за границей
УПЛ

Футболисты львовского «Руха» после завершения чемпионата и отдыха вернутся из отпуска 24 июня.

Как стало известно Sport.ua, к новому чемпионату львовяне планируют готовиться в Словении. Напомним, что именно в этой балканской стране «Рух» ранее проводил один из зимних сборов.

Сейчас в ФК «Рух» не поступало никаких предложений от других команд о приобретении кого-то из лидеров львовян. Если удастся сохранить основной состав, то в летнее трансферное «окно» «Рух», в лучшем случае, усилится 2 новичками.

Ранее владелец «Руха» Григорий Козловский прокомментировал невыход команды в еврокубки.

По теме:
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «С воскресенья начинаем готовиться к Первой лиге»
Владислав КАБАЕВ: «Мне обидно за Рух»
Александр КАРАВАЕВ: «Динамо очень хорошо провело весеннюю часть»
Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд учебно-тренировочные сборы
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Футбол | 26 мая 2024, 10:17 33
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Это будут не только украинцы

Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро
Футбол | 26 мая 2024, 16:04 4
Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро
Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро

Матвей Сафонов покинет «краснодар»

ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
Хоккей | 25.05.2024, 22:12
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Швейцария драматично обыграла Канаду и вышла в финал
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26.05.2024, 07:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
Футбол | 25.05.2024, 19:42
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
24.05.2024, 23:31 2
Футбол
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
25.05.2024, 00:54 3
Футбол
Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
Список бомбардиров в Испании. Довбик опережает Серлота на один мяч
25.05.2024, 06:23
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
Лунин обратился к Анчелотти и шокировал тренера своими словами
25.05.2024, 07:01 29
Футбол
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем