Рух к новому сезону планирует готовиться за границей

Футболисты львовского «Руха» после завершения чемпионата и отдыха вернутся из отпуска 24 июня.

Как стало известно Sport.ua, к новому чемпионату львовяне планируют готовиться в Словении. Напомним, что именно в этой балканской стране «Рух» ранее проводил один из зимних сборов.

Сейчас в ФК «Рух» не поступало никаких предложений от других команд о приобретении кого-то из лидеров львовян. Если удастся сохранить основной состав, то в летнее трансферное «окно» «Рух», в лучшем случае, усилится 2 новичками.

Ранее владелец «Руха» Григорий Козловский прокомментировал невыход команды в еврокубки.