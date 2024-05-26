Имад АШУР: «Мы готовы к работе, вопрос результата самый главный»

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился планами на будущее команды:

«Мы готовы к работе, имеем конкретные цели, у нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды.

Вопрос результата самый главный. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок и тогда результат будет.

Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс – это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в тот футбол, что мы рисуем в голове».