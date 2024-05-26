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  4. Имад АШУР: «Мы готовы к работе, вопрос результата самый главный»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 15:41 |
820
3

Имад АШУР: «Мы готовы к работе, вопрос результата самый главный»

Новый главный тренер «Полесья» поделился планами на будущее команды

26 мая 2024, 15:41 |
820
3
Имад АШУР: «Мы готовы к работе, вопрос результата самый главный»
ФК Полесье. Имад Ашур

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился планами на будущее команды:

«Мы готовы к работе, имеем конкретные цели, у нас есть современная интенсивная и бескомпромиссная модель построения команды.

Вопрос результата самый главный. Важно быть максимально погруженным в процесс, выигрывать каждый поединок и тогда результат будет.

Буду начинать работу с требований игры, они субъективны, но я должен убедить своих игроков. Тренировочный процесс – это инвестиция времени. Нельзя всегда играть в тот футбол, что мы рисуем в голове».

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
При таких інвестиціях в склад - економити на тренерах недалекоглядно. Фізруків можна тасувати кожні 2-3 місяці.
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-1
Taykitanin
Щось новий тренер видав покруче Кличка. Головне, щоб футболісти розуміли установку на гру.
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-2
aleks8-48
В переводе на человеческий- бабки творят чудеса. 
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-2
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