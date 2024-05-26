Украинцы получили соперников в парном разряде Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка парных разрядов на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В женском турнире Украину представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступят вместе.

В мужских соревнованиях сыграет Денис Молчанов.

Матчи первого круга парного разряда с участием украинцев

Людмила Киченок / Алена Остапенко [6] – Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Клара Бюрель / Хлое Паке [WC]

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Алдила Сутджиади [15]

Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)