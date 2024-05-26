Ролан Гаррос26 мая 2024, 15:08 |
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Украинцы получили соперников в парном разряде Ролан Гаррос
Ангелина Калинина и Даяна Ястремская снова сыграют в дуэте
26 мая 2024, 15:08 |
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Состоялась жеребьевка парных разрядов на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В женском турнире Украину представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступят вместе.
В мужских соревнованиях сыграет Денис Молчанов.
Матчи первого круга парного разряда с участием украинцев
Людмила Киченок / Алена Остапенко [6] – Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Клара Бюрель / Хлое Паке [WC]
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Алдила Сутджиади [15]
Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
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