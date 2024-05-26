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  4. Украинцы получили соперников в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 15:08 |
375
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Украинцы получили соперников в парном разряде Ролан Гаррос

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская снова сыграют в дуэте

26 мая 2024, 15:08 |
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Украинцы получили соперников в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка парных разрядов на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В женском турнире Украину представят Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк, а также Ангелина Калинина и Даяна Ястремская, которые выступят вместе.

В мужских соревнованиях сыграет Денис Молчанов.

Матчи первого круга парного разряда с участием украинцев

Людмила Киченок / Алена Остапенко [6] – Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Клара Бюрель / Хлое Паке [WC]

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Алдила Сутджиади [15]

Надежда Киченок / Мию Като [16] – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)

Денис Молчанов / Джон-Патрик Смит – Петрос Циципас / Стефанос Циципас

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)

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Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 27 мая
Людмила Киченок Ролан Гаррос 2024 Надежда Киченок Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Денис Молчанов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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