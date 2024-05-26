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  4. Осака победно стартовала на Ролан Гаррос 2024 и ждет Свёнтек
Ролан Гаррос
26 мая 2024, 15:10 | Обновлено 26 мая 2024, 15:18
416
1

Осака победно стартовала на Ролан Гаррос 2024 и ждет Свёнтек

Наоми в трех сетах оказалась сильнее Лючии Бронцетти

26 мая 2024, 15:10 | Обновлено 26 мая 2024, 15:18
416
1
Осака победно стартовала на Ролан Гаррос 2024 и ждет Свёнтек
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№134 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче второго раунда японка в трех партиях переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№67 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 4:6, 7:5

Осака в седьмой раз стартовала на грунтовом мейджоре. Ранее далее третьего круга она на этих соревнованиях не заходила.

В следующем раунде Наоми сразится с действующей чемпионкой Игой Свёнтек из Польши или француженкой Леолией Жанжан (№143 WTA).

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Наоми Осака Лючия Бронцетти Ролан Гаррос 2024 Ига Свёнтек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Шкода симпатичну італійку. В неї і так психологічна травма після поразки в півфіналі Рабату, коли 5:0 перетворилися на 5:7. І сьогодні відігралася з 1:4 в третьому сеті, взяла чотири геймі поспіль, але на сил на більше не вистачило.
А япона мать далеко не піде.
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