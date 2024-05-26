Осака победно стартовала на Ролан Гаррос 2024 и ждет Свёнтек

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№134 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В матче второго раунда японка в трех партиях переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№67 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Наоми Осака (Япония) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 4:6, 7:5

Осака в седьмой раз стартовала на грунтовом мейджоре. Ранее далее третьего круга она на этих соревнованиях не заходила.

В следующем раунде Наоми сразится с действующей чемпионкой Игой Свёнтек из Польши или француженкой Леолией Жанжан (№143 WTA).