Осака победно стартовала на Ролан Гаррос 2024 и ждет Свёнтек
Наоми в трех сетах оказалась сильнее Лючии Бронцетти
Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№134 WTA) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче второго раунда японка в трех партиях переиграла Лючию Бронцетти из Италии (№67 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:1, 4:6, 7:5
Осака в седьмой раз стартовала на грунтовом мейджоре. Ранее далее третьего круга она на этих соревнованиях не заходила.
В следующем раунде Наоми сразится с действующей чемпионкой Игой Свёнтек из Польши или француженкой Леолией Жанжан (№143 WTA).
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