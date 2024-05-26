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  4. Полесье возглавит тренер из Днепра-1. Речь не о Максимове
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 14:41 |
1212
1

Полесье возглавит тренер из Днепра-1. Речь не о Максимове

Имад Ашур станет новым главным тренером житомирян

26 мая 2024, 14:41 |
1212
1
Полесье возглавит тренер из Днепра-1. Речь не о Максимове
Геннадий Буткевич и Имад Ашур

Новым главным тренером житомирского «Полесья» станет рулевой юношеской команды «Днепра-1» Имад Ашур, сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.

Пока клуб официально не объявил о назначении специалиста, но в сети уже гуляют его фото с представителями «волков».

36-летний Имад Ашур не имеет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а его «Днепр-1» U-19 в этом сезоне юношеского чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.

На посту главного тренера «Полесья» Ашур заменит Сергея Шищенко, который вместе с командой завершил сезон на 5-м месте УПЛ, чем гарантировал клубу участие в следующем сезоне еврокубков.

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Днепр-1 Днепр-1 U-19 Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 назначение тренера Владимир Зверов Геннадий Буткевич
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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serhiy
Десь чув,що тренери збірної України і Платов визнали його най молодшим і най перспективнішим тренером України.
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