Полесье возглавит тренер из Днепра-1. Речь не о Максимове

Новым главным тренером житомирского «Полесья» станет рулевой юношеской команды «Днепра-1» Имад Ашур, сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.

Пока клуб официально не объявил о назначении специалиста, но в сети уже гуляют его фото с представителями «волков».

36-летний Имад Ашур не имеет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а его «Днепр-1» U-19 в этом сезоне юношеского чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.

На посту главного тренера «Полесья» Ашур заменит Сергея Шищенко, который вместе с командой завершил сезон на 5-м месте УПЛ, чем гарантировал клубу участие в следующем сезоне еврокубков.