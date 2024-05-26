Полесье возглавит тренер из Днепра-1. Речь не о Максимове
Имад Ашур станет новым главным тренером житомирян
Новым главным тренером житомирского «Полесья» станет рулевой юношеской команды «Днепра-1» Имад Ашур, сообщает украинский журналист Владимир Зверов, ссылаясь на слова президента клуба Геннадия Буткевича.
Пока клуб официально не объявил о назначении специалиста, но в сети уже гуляют его фото с представителями «волков».
36-летний Имад Ашур не имеет опыта самостоятельной работы на взрослом уровне, а его «Днепр-1» U-19 в этом сезоне юношеского чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 53 очка в 30 матчах.
На посту главного тренера «Полесья» Ашур заменит Сергея Шищенко, который вместе с командой завершил сезон на 5-м месте УПЛ, чем гарантировал клубу участие в следующем сезоне еврокубков.
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