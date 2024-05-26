Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «С воскресенья начинаем готовиться к Первой лиге»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение от «Кривбасса» (0:3) в матче 30-го тура УПЛ.

– Поздравляю «Кривбасс» с победой и завоеванием бронзовых наград. Они заслуженно заняли третье место. Желаю «Кривбассу» успеха в следующем сезоне и еврокубках. Надеюсь, им удастся пробиться в групповой раунд. Относительно игры, у нас не хватило сил, чтобы победить в этом матче, как в предыдущем. Я благодарен своим футболистам за этот сезон, за тот период, что я работаю здесь главным тренером.

– Какое будущее ожидает теперь «Минай» после вылета в Первую лигу?

– С воскресенья начинаем готовиться к Первой лиге. Надеюсь, у нас будут предложения по футболистам. Хочется, чтобы они пошли на повышение. Будем заниматься комплектацией команды на новый сезон. Стоит задача – за один год вернуться в УПЛ. Сделаем все для этого.

– Каково ваше будущее в «Минае»?

– У меня еще год контракта с клубом. Остаюсь в «Минае», и буду здесь работать.

– Сегодня поражение, негативные эмоции, вылет в Первую лигу. Но все же, Вы понимаете, что сделали для этой команды невозможное?

– Считаю, сделать невозможное – это остаться в УПЛ. Но мы этой цели не достигли. Да, в целом мы сделали много работы: в 2024 году набрали 19 очков. Нам не хватило совсем немного. Я благодарен своим футболистам за этот сезон.

По итогам сезона «Минай» занял 15-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.